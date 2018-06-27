Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"

Самый молодой участник реалити-шоу Никита Турчин отметил совершеннолетие. Правда, празднование было омрачено судебными тяжбами из-за конфликта с сыном известного композитора. Он избил звезду "Дома-2" до полусмерти.

"Был поздний вечер, я ехал в метро и слушал аудиокнигу, – рассказал Никита. – На станции "Парк культуры" в вагон зашел незнакомый парень, сел рядом со мной и попросил 30 рублей. Я вытащил наушники, ответил, что у меня нет наличных денег. Незнакомец продолжил что-то говорить, а потом тряхнул за ворот. При этом от него пахло алкоголем, руки человека были окровавлены. Я встал со своего места, чтобы выйти из вагона, но почувствовал сильный удар в затылок. А затем еще один – на этот раз в висок".

"Я упал, но быстро поднялся и стал кричать, звать на помощь. Выбежал на платформу, обернулся и понял, что этот неадекватный гонится за мной", – продолжил Турчин. От пьяного агрессора он оторвался. А в травмпункте, куда Никите посоветовали обратиться в полиции, отказались оказывать первую помощь – он был несовершеннолетним и приехал один. Мол, может, это родители превратили лицо парня в кровавую лепешку.

Дома состояние Никиты резко ухудшилось: "Меня вырвало, за ночь просыпался три раза. Утром увидел кровавые следы на подушке и поехал в клинику Рошаля. Там мне сказали, что есть подозрение на травму черепа и госпитализировали".

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 7 Июн 2018 в 12:20 PDT

Друзья Никиты предоставили информацию о несчастье в СМИ, и через два дня дебошир был найден. Он оказался сыном народного артиста России Сергея Рудницкого.

"Его представители пытались предложить мне деньги, чтобы замять вопрос, но я, конечно же, отказался. Иначе человек, который не понесет наказание, будет продолжать поступать точно так же. И все же суд признал его невиновным – якобы он является пациентом клиники Кащенко. Я уверен, что это неправда, и его люди просто купили необходимые справки", – цитирует Турчина журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".