У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок

Недавно Оксана Федорова поделилась фото, сделанное в Кении, на котором та позирует с новорожденным малышом. Ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что в скором времени телеведущая возьмет из приюта ребенка, причем, возможно, с другим цветом кожи.

Недавно Оксана Федорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о временах, когда она с гордостью носила титул "мисс Вселенная". Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую жизнь населения.

"Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, что, если я сяду и начну рыдать, наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращении очень тяжело и долго отходила", – поведала Федорова.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) 22 Апр 2018 в 7:57 PDT

По мнению ясновидящей Марианны Абравитовой, та поездка оставила неизгладимый след на сердце ведущей. Карты показали, что в ближайшее время будущее Оксаны Федоровой сильно изменится. Телеведущая намерена взять ребенка из приюта. "Скорей всего, Оксана усыновит сразу несколько детей и вполне возможно, что они будут из разных стран и даже разного цвета кожи", – объявила Абравитова.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) 23 Апр 2018 в 9:33 PDT

Таролог убеждена, что в этом заключена миссия Оксаны Федоровой. "Осуществив свою мечту, она действительно станет счастливой мамой. Хочу отметить, что желание Оксаны взять приемных детей никак не связано со здоровьем, хотя, возможно, этот момент и имеет место быть. Оксана отталкивается именно из моральных соображений", – объяснила ясновидящая.