Лицо Федоровой сравнили со стопкой блинов

Острый язычок блогера Лены Миро коснулся популярной телеведущей, дизайнера и модели Оксаны Федоровой. Она раскритиковала внешний вид знаменитости, когда та продемонстрировала фото, где позирует в купальнике.

Лена Миро оставила критический отзыв, как всегда, на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогер начала издалека. Вначале она напомнила о том, что именно представительница России Оксана Федорова смогла одержать победу в престижнейшем конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2002 году.

"Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как и почему, в далеком 2002 году, Оксана Федорова взяла корону "Мисс Вселенная". Ведь даже 15 лет назад Оксана была откровенно жирной. Живот-беляш, тяжелые ляжки и маленькие сиськи – все это никак не вяжется у меня в голове с образом красивой женщины. Как могла девушка с такой отвратительной фигурой получить титул самой красивой во вселенной?" – задала риторический вопрос Миро.

Далее Лена сравнила ту Оксану с Оксаной настоящего времени. Причем Миро раскриковала нынешнюю Федорову в пух и прах. "Сегодня Федоровой – 39, и она стала еще тяжелее. Несмотря на то, что экс-мисс старательно вытягивает свои длинные, массивные ноги под нужным углом в Инстаграме, безобразие ее тела не скроешь даже под фильтрами и профессиональными ракурсами. Овал лица, который начал оплывать, когда Оксане было слегка за 20, окончательно превратился в стопку нависающих друг над другом блинов. Беляш, как был на месте, так там и остался. Разве что стал еще рыхлее", – прошлась по Федоровой Миро.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) Сен 10 2017 в 1:55 PDT

Лена призналась, что не может понять, почему Оксана потеряла свою красоту. "Смотрю я на эту бабу, которую природа наградила отличными внешними данными, и отказываюсь понимать, как можно было эти данные так быстро про***", – высказалась блогер.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) Ноя 16 2013 в 10:30 PST

Отметим, что не только Лена Миро обратили внимание на фигуру Оксаны Федоровой. В комментариях к ее свежим фото, сделанным на Дальнем Востоке, где та позирует в купальнике, можно найти нелестные отзывы. "Оскана– вы очень красивая и умная девушка и все же вопрос – не планируете себя привести в форму?", "Живот на второй фотке откровенно подкачал((( Не та уже Оксана, не та((((((" – высказали свое мнение пользователи Сети.