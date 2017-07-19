Оксана Федорова освободила мужа

Оксана Федорова дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Телеведущая поведала, зачем дала свободу мужу, и поделилась другими ценными семейными советами.

Оксана Федорова вместе с супругом Андреем уже седьмой год. Несмотря на любимую работу, собственный бизнес и двух маленьких детей, телебрюнетка умудряется найти время и на мужа.

"Мужчине необходимы только наша любовь и внимание, ощущение, что дома все хорошо. Если этого нет, то начинаются проблемы. Несмотря на загруженность на работе, дома в любой ситуации надо быть источником тепла и любви. Да, иногда сил не хватает просто пойти помыть лицо, а приходится источать любовь, так как муж должен получать от своей женщины заряд энергии. Для этого надо умудриться быть и хорошим организатором, и руководителем, и уметь планировать время. Важно понимать: муж главный приоритет, если что-то мешает создать для него надежный тыл – надо это препятствие устранить", – рассказала телеведущая.

А еще Оксана уверена, что для достижения гармонии в отношениях следует исключить претензии. "Обсуждая спорные вопросы, нельзя требовать. Стоит просто поделиться своей точкой зрения, сказать о том, что хотелось бы изменить в поведении супруга. Мы, жены, должны учиться терпению и покорности", – заявила Оксана.

Федорова призналась, что немаловажным в отношении с любимым мужчиной является его ощущение свободы. "Надо дать почувствовать мужчине свободу – он, конечно, на поводке, но очень длинном", – цитирует Федорову "Телепрограмма".

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) Июн 16 2017 в 6:42 PDT

Можно не сомневаться, что Оксана, в силу своей большой занятости, совершенно точно освободила супруга от излишнего контроля. Поскольку им даже не каждый вечер удается вместе поужинать и поговорить. "Но когда ужин состоится – мы уже соскучились и с удовольствием за бокалом вина делимся мыслями, эмоциями, новостями. Важно иметь общие интересы в семье, несмотря на разную работу…" – уверена ведущая.