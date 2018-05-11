Совет на выходные 12-13 мая 2018 года

В эти выходные желательно совершить над собой некие волевые усилия: не поддаваться ленивому настроению, если оно будет, не отказываться от каких-то мероприятий, если основной мотивацией отказа является "что-то неохота", не задвигать в дальний ящик мало-мальски важные дела и решения.

"Ситуации ближайших дней могут потребовать от вас как раз определенного внутреннего рывка, действий, основанных не на спонтанном желании, а скорее на внутреннем понимании, что это действительно нужно вам самим и эти усилия важно совершить", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Например, если вы регулярно занимаетесь каким-то спортом (особенно если начали достаточно недавно), или же стали адептом правильного питания, то в эти выходные особенно важно будет продолжить занятия и не сойти с этой дорожки. "Небольшое отступление может казаться вам несущественным, однако именно сегодня делать этого не надо. Считайте эти выходные некоторой вехой, которую надо преодолеть, своего рода проверкой на стойкость. Не поддавайтесь минутной слабости", – советует эксперт.