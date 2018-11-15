В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
"Игорь Тальков не обладал ангельским характером. В той трагической ситуации он выступил своего рода зачинщиком. Я вижу, что Тальков и сам владел оружием, – рассказала "Дни.ру" медиум. – Спор произошел из-за денег, которые либо не были отданы вовремя, либо поделены неправильно. Шли разбирательства по этому вопросу. То есть суть, как всегда, материальная".
При этом Абравитова уверена, что настоящего убийцы нет в списке подозреваемых. "Мне карты показывают третье лицо, которое даже не фигурирует в расследовании. Причем, сам выстрел был спровоцирован именно Тальковым. Мне идет информация, что для того неизвестного человека, который выстрелил в певца, это была самооборона", – сказала она.
Таролог уверена, что разборки начались из-за действий самого Талькова. "Все участники тех события – как огромный клубок змей. И Игорь отнюдь не невинная жертва. Результат был прогнозируемый. Но скажу одно: Азиза, которой приписывали вину за смерть певца, в этом конфликте не виновата вообще".
Напомним, Следственный комитет России 13 ноября возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Это произошло после того, как в деле появился новый потерпевший – после смерти матери музыканта этот статус получила его вдова Татьяна. Она и обратилась в правоохранительные органы с просьбой продолжить поиски убийцы.
Убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Точные обстоятельства случившегося пытаются установить до сих пор. Известно, что перед роковым выстрелом между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошел некий конфликт.
Артистка волнуется как школьница, поэтому у нее подскакивает давление
Наряды наставницы шоу "Голос" привели в восторг стилиста
Сегодня, 15 ноября, артист отмечает круглую дату
В прокуратуру заявил основатель "Ласкового мая"