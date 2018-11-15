В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Сделано заявление об убийстве Порошенко
партнеры
Четверг 15 ноября
Лента новостей
20:33
Пострадали дети: В Тюмени машина влетела в толпу людей
20:26
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
20:25
В Казани пожилая велосипедистка попала под машину
20:15
Мать с сыном заживо сгорели под Волгоградом
19:41
Как Пелагея изгаляется ради молодого мужа
19:35
В Удмуртии вор вынес из дома все металлические вещи
18:57
"Дебил, что ли?!": участник "Дома-2" силой добивался секса
18:50
На крыльце супермаркета нашли труп молодой девушки
18:19
Захарова разнесла в клочья обидчиков российских журналистов
18:06
Устроившей драку в гостях у Малахова старушке-жене Солнцева грозит тюрьма
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года
17:29
"Молодящийся клоун": раскрыт страх Киркорова
17:07
"ЕР" поддержит социальное предпринимательство
16:50
В России начались перебои с бензином
16:37
Рассвирепевший Масляков набросился на Галкина в антракте
16:11
После разрыва с Питтом Джоли разбивает семью Бекхэма
16:06
Подросток на угнанном ВАЗе устроил массовое ДТП
15:56
Дума отменяет уголовное наказание за лайки и репосты
15:54
Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске
15:46
Госдума подтвердила свой статус места для дискуссий
15:40
Покалеченная Кравец отправилась в травмпункт после стычки на канале
15:38
Роналду после гей-скандала собрался под венец
15:34
В Омске из автобуса на дорогу выпала женщина с ребенком
15:18
"Трогала ниже пояса": звезду "Дома-2" выгнали из эскорта за приставания к принцу
15:13
Украина готовится сравнять Донбасс с землей
14:25
Путин послал сигнал обнаглевшему Порошенко
14:25
Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс
14:23
Холод приводит к алкоголизму
14:08
Известная актриса умерла в доме для престарелых
14:00
Премия "Headliner года" набирает обороты
13:53
"Как свинья": Шнурова затравили за отношение к сексуальной Лорак в "Голосе"
13:32
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
13:14
Спа для улыбки: новая Oral-B GENIUS 10 000 Orchid Purple в нежных цветочных тонах
13:06
Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина
13:04
Девочка избила насильника во дворе школы
12:58
"Поменялось отношение": ведущий "Пусть говорят" о раке
12:47
"За Алину никто не болел": Траньков врезал Загитовой
12:44
Российская актриса умерла в возрасте 90 лет
12:41
"Стоит!": Шура потряс народ колбасой
12:31
Пострадавшему в ДТП ребенку удалили часть мозга
12:13
Грабители избили таксиста и бросили на обочине
12:07
Похоронивший жену и детей Ливанов: Мой оптимизм меня и спасает
12:06
Не Меган Маркл: что может взбесить Елизавету II
11:56
Нацпроект "Здравоохранение" – план действий по улучшению здоровья россиян
11:51
Семья или сцена: Алсу откровенно о деспотизме мужа
11:36
Отрубивший жене руки ревнивец избежал сурового приговора
11:30
Резкое потепление вызывает бесплодие у мужчин
11:27
Под Москвой грабитель изувечил в подъезде 26-летнюю девушку
11:19
Галкин высказался о разводе с Пугачевой и уехал из России
11:14
Кадыров подарил Mercedes пятилетнему спортсмену
11:06
Байкер без прав съехал в пруд и утонул
11:02
Макрон нелепо оправдался за унижения от Трампа
10:50
Петербуржец лег спать в ботинках и умер
10:36
Лазарев на всю страну послал Бузову
10:35
iPhone X взорвался во время установки обновлений
10:26
К бросившей ребенка звезде "Дома-2" привели секс-раба (видео)
10:18
Покалеченный в аварии в Китае россиянин впал в кому
10:06
Нападение украинцев на Путина закончилось провалом
10:04
Трое подростков облили спиртом и подожгли подругу
09:52
Автобус с полицейскими попал в ДТП на западе Москвы
09:49
Названы самые бодрящие продукты
09:38
Гленн Хьюз исполнит классические хиты Deep Purple
09:36
Доведенная скандалом с Тарасовым Костенко ушла
09:04
На Украине в страшном ДТП погиб 33-летний чемпион мира
08:56
"Пока берегу его, выжидаю": жена Мамаева о походах на свидания
08:17
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
08:15
Принца Уильяма сняли с рыжими телками
01:34
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн устроили тайное свидание
22:01
Америка готовится атаковать Россию в январе
22:00
Туктамышева покусилась на бассейн Трампа
21:29
США отбомбились по Сирии запрещенными бомбами
21:23
Мачо из "Дома-2" расплакался перед камерами
21:21
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 ноября 2018 года
21:15
"Новая газета" спуталась с воюющим против россиян в Сирии калужанином
20:57
Из-за скандалиста Ефремова без почетных званий хотят оставить всех артистов
20:49
Под Нижним Новгородом внедорожник повалил столб
20:39
Старушка Копенкина увела нового жениха у 23-летней модели
20:24
Пьяный тюменец выбросил собаку с десятого этажа
20:19
В Казани КамАЗ протаранил торговый центр
20:12
В Удмуртии молодой водитель сбил женщину и врезался в опору ЛЭП
19:53
Михалкова рассказала о терапии после слухов о раке
19:45
Под Волгоградом автобус насмерть сбил пешехода
19:44
"Единая Россия" против унижения людей в судах
19:27
"Виден дым": в московском метро произошел сбой
19:17
"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
18:41
Соловьев в прямом эфире разнес украинского фашиста
18:33
В Уфе подготовили к сожжению аварийный барак с людьми
18:16
Можно ли женщине признаваться в любви первой
18:12
Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
17:58
Любовница Тимати показала редкое фото из личной жизни
17:29
В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей (видео)
17:20
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
17:18
Осунувшийся Билан присматривает место на кладбище
16:51
Посадку Boeing в сильную грозу сняли на видео из кабины пилотов
16:50
У резко похудевшей дочери Малинина заподозрили смертельную зависимость
16:47
Пропавшего на Урале рыбака выловили мертвым из озера
16:22
Принято окончательное решение о росте тарифов ЖКХ
16:20
Бледанс отказалась прийти на скандальное шоу Малахова
15:59
Из церкви под Омском украли иконы и пожертвования
15:52
Ирина Шейк показала идеальное тело после родов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой
"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
Гороскоп

В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com
Не утихают страсти вокруг гибели популярного советского исполнителя Игоря Талькова. Певица Азиза призвала на помощь гадалок, и накануне "Дни.ру" узнали у известной ведуньи Саоны, как она видит обстоятельства смерти артиста. По мнению ясновидящей, Талькова сразила шальная пуля. Однако таролог Марианна Абравитова дала совершенно иное объяснение причинам трагедии.
прочитано 779 раз

"Игорь Тальков не обладал ангельским характером. В той трагической ситуации он выступил своего рода зачинщиком. Я вижу, что Тальков и сам владел оружием, – рассказала "Дни.ру" медиум. – Спор произошел из-за денег, которые либо не были отданы вовремя, либо поделены неправильно. Шли разбирательства по этому вопросу. То есть суть, как всегда, материальная".

ПО ТЕМЕ

"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова

"Убийства не было": обнародованы шокирующие данные о смерти Талькова

Азиза огорошила признанием об убийстве Талькова

Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова

Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова

При этом Абравитова уверена, что настоящего убийцы нет в списке подозреваемых. "Мне карты показывают третье лицо, которое даже не фигурирует в расследовании. Причем, сам выстрел был спровоцирован именно Тальковым. Мне идет информация, что для того неизвестного человека, который выстрелил в певца, это была самооборона", – сказала она.

Таролог уверена, что разборки начались из-за действий самого Талькова. "Все участники тех события – как огромный клубок змей. И Игорь отнюдь не невинная жертва. Результат был прогнозируемый. Но скажу одно: Азиза, которой приписывали вину за смерть певца, в этом конфликте не виновата вообще".

Напомним, Следственный комитет России 13 ноября возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Это произошло после того, как в деле появился новый потерпевший – после смерти матери музыканта этот статус получила его вдова Татьяна. Она и обратилась в правоохранительные органы с просьбой продолжить поиски убийцы.

Убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Точные обстоятельства случившегося пытаются установить до сих пор. Известно, что перед роковым выстрелом между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошел некий конфликт.

15 ноября 2018, 19:57

комментарии

Политика

Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина
Макрон нелепо оправдался за унижения от Трампа
Нападение украинцев на Путина закончилось провалом
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар

Шоу-бизнес

Малахов рассекретил тайного сына Бузовой
Рассвирепевший Масляков набросился на Галкина в антракте
После разрыва с Питтом Джоли разбивает семью Бекхэма
Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару

Артистка волнуется как школьница, поэтому у нее подскакивает давление
Шоу-бизнес

Как Пелагея изгаляется ради молодого мужа

Наряды наставницы шоу "Голос" привели в восторг стилиста
Шоу-бизнес

Похоронивший жену и детей Ливанов: Мой оптимизм меня и спасает

Сегодня, 15 ноября, артист отмечает круглую дату
Шоу-бизнес

Устроившей драку в гостях у Малахова старушке-жене Солнцева грозит тюрьма

В прокуратуру заявил основатель "Ласкового мая"

Гороскоп

В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева фриков: Лолите Милявской – 55
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Спорт

"За Алину никто не болел": Траньков врезал Загитовой
"Пока берегу его, выжидаю": жена Мамаева о походах на свидания
Туктамышева покусилась на бассейн Трампа
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru