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"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com
На днях Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, следствие собрало доказательства о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана, уехавшего в Израиль. Кажется, что дело запутывается все больше. Певица Азиза даже призвала органы обратиться за советом к гадалкам. В этом вопросе сыщикам смогут помочь "Дни.ру".
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"Карты показывают, что все пути ведут к его директору. То есть к тому человеку, кто занимался продвижением артиста и организовывал его выступления. Вся проблема заключалась в деньгах, и по картам видно, что деньги были либо спрятаны, либо использованы не по назначению, то есть образовался долг. Деньги были взяты взаймы, и пришел срок их отдавать, но этого не произошло", – рассказала "Дни.ру" потомственная ведунья Саона

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Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова

Гадалка уверена, что Тальков путем переговоров пытался самостоятельно урегулировать ситуацию. Артист якобы не знал сути, а просто пытался все решить мирным способом. "Игорь не догадывался о причине конфликта и просто по-человечески хотел заступиться. Он был человеком неконфликтным и ничего не решал с позиции силы. Эта пуля должна была быть не для него", – уверена гадалка.

"Игорь Тальков занимался исключительно творчеством, был на своей волне и очень любил людей. Пуля была шальной, случайной. В потасовке участвовало несколько человек, и пистолет был направлен не на певца. Когда стрелявший нажал на курок, его рука просто дрогнула от чьего-то удара, и роковая пуля попала в Талькова. Смерть Игоря – обычная нелепость", – заключила ведунья Саона.

Напомним, знаменитый музыкант Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла во время конфликта между охранниками музыканта, его концертным директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Точные обстоятельства случившегося пытаются установить до сих пор.

Следственный комитет России 13 ноября принял решение возобновить расследование резонансного убийства Игоря Талькова. Это стало возможным после появления в деле нового потерпевшего. Ранее в этом качестве фигурировала мать музыканта, однако она скончалась. Теперь потерпевшей признали вдову певца Татьяну. Она и ходатайствовала о том, чтобы поиски убийцы артиста были продолжены.

14 ноября 2018, 19:09

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