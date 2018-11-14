"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова

На днях Следственный комитет России возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Как сообщается на сайте СК России по Санкт-Петербургу, следствие собрало доказательства о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана, уехавшего в Израиль. Кажется, что дело запутывается все больше. Певица Азиза даже призвала органы обратиться за советом к гадалкам. В этом вопросе сыщикам смогут помочь "Дни.ру".

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