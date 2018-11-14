Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова

Вдова музыканта Игоря Талькова впервые высказалась после возобновления следствия по делу об убийстве супруга. Теперь у Татьяны Тальковой появилась надежда, что преступление, совершенное 27 лет назад, будет наконец-то раскрыто.



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