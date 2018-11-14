Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова
Татьяна Талькова уже посетила Следственный комитет, где ознакомилась со всеми экспертизами, представленными в деле. Она отметила, что подписала документы о неразглашении информации, и не может раскрыть конкретные детали. Однако женщина надеется, что в деле появятся новые обстоятельства, передает РИА ФАН.
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