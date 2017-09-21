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Гороскоп

Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Не успела образоваться одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, как в светской тусовке начали судачить об их расставании. Помня, что не бывает "дыма без огня", Dni.Ru попытались разобраться в этой ситуации и выяснить, что ждет Паулину Андрееву и Федора Бондарчука.
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Чтобы прокомментировать слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, внести ясность и рассказать о специфике их отношений, Dni.Ru обратились к тарологу, ясновидящей Марианне Абравитовой. "Их союз построен на противоречиях и постоянной эмоциональной "раскачке". Эти люди дают друг другу огромное количество эмоций, причем самых разнообразных: от радости до обид и даже гнева", – показали карты Таро.

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По словам эксперта, нельзя сказать, что в этих отношениях нет гармонии. "Парадоксальным образом конкретно для них двоих такой тип отношений, который кажется нездоровым, приносит им внутреннее удовлетворение. Тишь да гладь в паре – однозначно не для них. При таком раскладе этой пары просто не было бы. Они зацепили друг друга именно тем, что способны давать друг другу такие противоречивые эмоции в большом количестве", – подчеркнула она. 

Медиум уверена, что ссоры и разъезды в их семье – очень частое явление. "Само собой, это не всегда становится достоянием общественности, тем более, что они всегда быстро воссоединяются. Поэтому слухи о том, что Федор и Паулина поссорились и разъехались – правдивы, но это вовсе не свидетельствует о разрыве. Ссора действительно бурная, но они помирятся и съедутся вновь", – сказала она.

Пока сложно сказать, насколько долговечными могут стать отношения Федора и Паулины. "В ближайшее время они точно не расстанутся, их отношения будут продолжаться и развиваться с таким же ярким эмоциональным окрасом. Но свадьбы я не вижу, и детей у пары не будет, – предсказала Абравитова. – Их ссоры и конфликты со временем будут усугубляться, паузы будут становится все длительней, и однажды они все-таки окажутся на распутье: либо остаться вместе навсегда, либо разойтись окончательно".

Ясновидящая уверена, что если они захотят сохранить отношения, то придется опираться не только на эмоции, но и на разум. "Всем будет очень интересно наблюдать за развитием этой пары.  В ближайшее время об окончательном разрыве говорить не приходится, они будут вместе, продолжат подпитывать друг друга во всех отношениях, даже в профессиональном. Все эти эмоциональные встряски стимулируют творческую активность: появятся новые интересны идеи, проекты, роли и так далее, поэтому все, что происходит – во благо им обоим", – резюмировала таролог. 

21 сентября 2017, 21:51
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Нежности Бондарчука и Андреевой в Сочи

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