Бондарчук и Андреева разъехались

Ходят слухи, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук прекратили отношения. Якобы причиной этого стало решение режиссера, которое тот принял под нажимом известного актера.

Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не состоится. И дело не только в том, что режиссер пока не оформил развода с женой Светланой. Говорят, Паулина сильно обиделась на возлюбленного. Тот принял решение, которое очень не понравилось актрисе.

"Притяжения больше нет, ребят, простите за каламбур. В том смысле, что Паулина мечтала получить главную роль в Федином фильме "Притяжение" и он ей обещал. А утвердил в итоге Иру Старшенбаум. На ее участии категорически настоял Саша Петров, который ее сейчас "танцует". Петров же сейчас звезда первого ряда…" – шепнули представителям СМИ в близком окружении Бондарчука.

Максимум, что позволил Федор сделать Паулине, – записать одну из композиций в этом фильме. "Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, походу, даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы…" – цитирует своего источника в кинотусовке Eg.RU.

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Май 9 2017 в 9:21 PDT

Напомним, о том, что Федор и Светлана Бондарчук все еще состоят в статусе мужа и жены, стало известно от матери режиссера Ирины Скобцевой. При этом легендарная актриса расточала комплименты Паулине Андреевой. "К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой", – объявила Скобцева в недавнем интервью.

Как ранее писали Dni.ru, Федор и Светлана Бондарчук расстались после 25 лет брака. Супруги разорвали отношения, как следует из их обращения к общественности, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали умолчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

