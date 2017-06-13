Влюбленный Бондарчук не сводит глаз с невесты

Знаменитый режиссер Федор Бондарчук привез на "Кинотавр" в Сочи свою невесту, красавицу-актрису Паулину Андрееву. Не стесняясь фотографов, стройная брюнетка обнимала своего загорелого избранника, а он не сводил с нее глаз.

До закрытия 28-ого фестиваля "Кинотавр" в Сочи остаются считанные дни, поэтому отечественные звезды спешат засветиться на красной дорожке киносмотра, который в народе называют российским ответом Каннам.

Шестой день работы мероприятия ознаменовался появлением красивой пары. Режиссер Федор Бондарчук и его зазноба, актриса Паулина Андреева, приехали вместе на презентацию школы кино и телевидения "Индустрия", организованную в рамках "Кинотавра".

Влюбленные, которые, по слухам, скоро сыграют свадьбу, обсудили перспективы развития отечественного кино вместе с режиссером Владимиром Хотиненко. Также Паулина провела немало времени с подругой и коллегой по цеху Светланой Устиновой. Как сообщили гости мероприятия репортерам, Андреева периодически обнимала возлюбленного, не скрывая своих нежных чувств к нему. Режиссер отвечал артистке взаимностью.

Так как презентация проходила днем, Паулина и Федор были одеты неформально – в джинсы и футболки. Теперь светские сплетники и модные эксперты ждут будущих супругов в вечерних нарядах на красной дорожке. Мол, это будет поистине красивое зрелище.

По информации СМИ, влюбленным предстоит презентация фильма, в создании которого они приняли участие. Речь идет о картине "Мифы о Москве" подающего надежды режиссера Александра Молочникова. Продюсерами проекта стали Илья Стюарт, Мурад Османн, Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. В ленте засветились только топовые звезды: Ксения Собчак, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Игорь Верник и многие другие.