Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года

В понедельник Солнце покидает знак Рыб и переходит в знак Овна. Это означает, что наступает новый астрономический и астрологический год. В связи с этим во вторник Восток отмечает Навруз, символизирующий надежды на лучшее.

В это время можно строить планы на будущее, уверен астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

У типичных Овнов неплохие перспективы – с самого начала недели на работе все получится. Если во второй половине и почувствуете небольшую слабость, друзья придут на помощь. В выходные нужно просто отдохнуть, отказавшись от шумных вечеринок.

ТЕЛЕЦ

В понедельник не стоит делать важные шаги в рискованных мероприятиях, зато остальные дни будут в вашем распоряжении. Вы покажете себя первым и в учебе, и в работе. Четверг и пятница великолепны для бизнеса. Выходные лучше встретить с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели не располагает к активным действиям – есть риск получить бытовую или производственную травму. В четверг все изменится, и вы можете выйти в авангард любого процесса. Если в выходные предложат поработать, не отказывайтесь – это будет полезно.

РАК

С понедельника по среду придется заниматься исключительно коллективными делами – один в поле не воин. С четверга лучше быть на вторых ролях и не высовываться с инициативой – она может быть не в вашу пользу. Выходные – хорошее время для самосовершенствования.

ЛЕВ

Представители этого знака считаются творческими личностями, поэтому им трудно работать на кого-то. Первая половина недели станет исключением – лучше побыть в подчиненном положении. В четверг и пятницу благоприятной окажется работа в команде. В выходные стоит избегать любого экстрима.

ДЕВА

Первые три дня сложатся очень неплохо, даже если утром в понедельник на это ничто не будет указывать. Хорошее время для творческой самореализации. В четверг активность спадет – придется заняться рутинной работой. Выходные проведите со своей половиной.

ВЕСЫ

В первую половину недели вряд ли возможны успехи на производстве – это время больше подойдет для решения домашних вопросов. Успешно справившись с ними, вы зарекомендуете себя по-настоящему креативным человеком. В выходные займитесь здоровьем.

СКОРПИОН

Первые три дня выдадутся напряженными, поскольку ожидается много передвижений и контактов. Вас оставят в покое в четверг – можно будет слегка расслабиться, подумать о доме и семье. Выходные как нельзя лучше подходят для праздничных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ

Вся неделя должна пройти исключительно хорошо. Уже в первой ее половине вы решите материальные проблемы. Вторая будет отмечена большим количеством звонков по служебным и личным делам. Выходные лучше провести в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

В понедельник можно подольше поваляться в постели – этот день точно не для активности. Однако уже вечером вы почувствуете себя гораздо лучше и без труда справитесь со всеми делами. Вторник и среда хороши для интенсивной работы. Во второй половине недели рассчитывайте на награду.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели вы вряд ли добьетесь успехов, зато в четверг получите сразу все козыри, поэтому правильно планируйте свое время. В выходные тоже не стоит сидеть без дела: в это время тренировки будут особенно эффективными.

РЫБЫ

Первая половина недели окажется гораздо лучше второй. Сейчас стоит заняться делами коллектива и ближайших соратников. В четверг и пятницу может навалиться усталость – посидите на скамейке запасных. В субботу откроется второе дыхание.