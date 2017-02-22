Два поклонника Александровой угрожают ее браку

Марина Александрова – прирожденная и очень талантливая актриса. Она по-настоящему живет актерским мастерством и способна еще не раз поразить российского и мирового зрителя. Ближайшие десять лет ее ждет очень насыщенный период в карьере.

"Количество различных ролей в театре и кино будет постоянно расти и актрисе много раз представится возможность попробовать в карьере что-то новое. При этом, масштабы ее деятельности тоже будут расширяться, ведь в скором времени актрису начнут все чаще приглашать в международные и зарубежные кинопроекты", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

"Надо сказать, что в жизни ей предстоит постоянно метаться между семьей и карьерой. Она по-настоящему счастлива в браке и очень любит своих детей, но без занятия любимым делом не чувствует полноту жизни. Тем не менее, никакого разлада в семье это не принесет, их союз с мужем – крепкий и долгий. Славы и популярности актрисе так же будет хватать с лихвой в ближайшие годы. Я вижу, что через несколько лет Марина вновь прославится, сыграв какого-то исторического персонажа. Возможно даже, что это будет какой-то фильм зарубежного производства", – добавила гадалка.

"Марина Александрова – невероятно красивая женщина и это может стать угрозой ее семье, как минимум, дважды. Я вижу, что в течение ближайших нескольких лет двое мужчин в нее влюбятся и будут долго и упорно добиваться ее внимания. Причем, оба из них будут достойными конкурентами ее мужу Андрею Болтенко. Первый поклонник Марины будет очень успешным и влиятельным бизнесменом, следующий – известным спортсменом. Надо сказать, что Марина себя проявит как верная и преданная мать и жена, оставив своих поклонников без шанса. Так что в семье ее так же ждет гармония и счастье. Дети Марины будут постоянно радовать ее своими успехами, в особенности сын, он будет очень похож на ее отца", – напророчила Кажетта.