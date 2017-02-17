Марина Александрова вышла в свет в пижаме
В особняке Смирнова на Тверском бульваре в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Prix d'Excellence de la Beauté 2017 под эгидой журнала Marie Claire, отмечающего в этом году 20-летие издания в России.
На красной дорожке мероприятия блистали Олеся Судзиловская, Екатерина Климова, Александра Бортич, Марина Александрова, Юлия Пересильд, Ирина Горбачева и другие звезды шоу-бизнеса.
Актриса Марина Александрова заставила говорить о себе из-за достаточно спорного образа. Она вышла в свет в темном костюме, похожем на пижаму. Свой наряд, навевающий мысли о спальне, звезда кино и сериалов дополнила стильными лодочками.
Отметим, что такой стиль в одежде уже несколько лет подряд считается ультрамодным. Удобные и мягкие пижамные комплекты на выход прочно завоевали популярность среди мировых звезд и светских модниц. Так что Александрова в тренде.
А вот челка Марины – другой вопрос. Одни светские сплетники отметили, что с такой прической 34-летняя Александрова резко стала выглядеть моложе, другие посчитали, что короткая челка простит и лишает черты лица актрисы аристократичности.
Помимо Марины гостями церемонии стали руководители и международные представители самых влиятельных компаний в индустрии красоты, beauty-эксперты и знаменитости: Андрей Малахов, Маргарита Митрофанова, Аврора, Ольга Орлова, Мария Шумакова, Анастасия Денисова, Дарья Мороз, Ирина Медведева, Мирослава Карпович, Даша Гаузер, Яна Крайнова, Виталий Козак, Дарья Повереннова, Тимур Соловьев, Липа Тетерич, Ясмина Муратович, Александра Бортич, Алиса Толкачёва, Анастасия Мыскина, Анна Чурина, Армен Ерицян, Асет, Виталий Козак, Даниил Федоров, Дарья Субботина, Екатерина Климова, Елена Захарова, Елена Кулецкая, Карина Андоленко, Ирина Медведева, Мария Бутырская, Роман Маякин, Ханна, Эвелина Бледанс и другие.
Независимая профессиональная премия Prix d'Excellence de la Beauté более 30 лет является самой престижной наградой за инновации в области красоты. Церемония вручения ежегодно проходит в девяти странах. Международное жюри из beauty-директоров глянцевых журналов выбрало лучшие косметические средства, которые появились на рынке за последний год.
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