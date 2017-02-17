Марина Александрова вышла в свет в пижаме

Самые яркие звезды шоу-бизнеса блистали на красной дорожке церемонии вручения косметической премии Prix d'Excellence de la Beaute 2017. Одним из самых обсуждаемых стал наряд звезды сериала "Екатерина" Марина Александрова.

В особняке Смирнова на Тверском бульваре в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Prix d'Excellence de la Beauté 2017 под эгидой журнала Marie Claire, отмечающего в этом году 20-летие издания в России.

На красной дорожке мероприятия блистали Олеся Судзиловская, Екатерина Климова, Александра Бортич, Марина Александрова, Юлия Пересильд, Ирина Горбачева и другие звезды шоу-бизнеса.

Актриса Марина Александрова заставила говорить о себе из-за достаточно спорного образа. Она вышла в свет в темном костюме, похожем на пижаму. Свой наряд, навевающий мысли о спальне, звезда кино и сериалов дополнила стильными лодочками.

Отметим, что такой стиль в одежде уже несколько лет подряд считается ультрамодным. Удобные и мягкие пижамные комплекты на выход прочно завоевали популярность среди мировых звезд и светских модниц. Так что Александрова в тренде.

А вот челка Марины – другой вопрос. Одни светские сплетники отметили, что с такой прической 34-летняя Александрова резко стала выглядеть моложе, другие посчитали, что короткая челка простит и лишает черты лица актрисы аристократичности.