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Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"

Кадр из сериала "Бедная Настя"
Оригинальная российская теленовелла "Бедная Настя" в 2003-2004 годах была показана в 34 странах мира. Исторический сериал пришелся по вкусу как рядовым домохозяйкам, так и ценителям кинолент об эпохе дворянства. На протяжении 127 серий зрители напряженно наблюдали за судьбами главных героев, многим из которых прототипами служили реальные исторические персонажи. Как сегодня выглядят актеры исторической драмы? Dni.Ru предлагают узнать.
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На роль 20-летней крепостной, красавицы Анны Платоновой Елена Корикова была приглашена в возрасте 30 лет, но прекрасно справилась с ролью. Ране ее талант уже не раз был по достоинству оценен кинокритиками. Еще в 1995-м, будучи студенткой ВГИКа, актриса получила премии "Ника" и "Киношок" за роль Лизы в картине Алексея Сахарова "Барышня-крестьянка".

Елена Корикова (Анна). Фото: Dni.Ru

Даниил Страхов давно известен в творческих кругах как один из ведущих актеров Московского академического театра на Малой Бронной. Однако именно после роли Владимира Корфа на молодого артиста обратили внимание многие кинорежиссеры.

Даниил Страхов (Владимир). Фото: Dni.Ru

Некоторые театральные критики уверенно заявляют: Эммануил Виторган – прирожденный актер театра, а не кино. Легендарный артист тем временем снялся уже в более чем ста кинолентах. Выступив в роли князя Петра Долгорукого, Эммануил Гедеонович в очередной раз доказал: драматические роли героев со сложной судьбой ему удаются лучше, чем кому бы то ни было.

Эммануил Виторган (князь Петр Долгорукий). Фото: Dni.Ru

Персонаж Петра Красилова (князь Михаил Репнин) в отличие от Владимира Корфа сразу понятен зрителям. Он благороден, принципиален и исключительно искренен в выражении своих чувств к дамам.

Петр Красилов (Михаил Репнин). Фото: Dni.Ru

Роль запутавшейся в своих чувствах Лизы Долгорукой принесла 27-летней Анне Табаниной настоящую славу. Ранее дебютировав как театральная актриса, впоследствии девушка стала все чаще принимать участие в съемках различных телепроектов.

Анна Табанина (Лиза Долгорукая). Фото: Dni.Ru

Буквально за год до старта съемок "Бедной Насти" Дмитрию Исаеву  уже приходилось выступать в роли юного цесаревича – в киноленте "Любовь императора". 

Дмитрий Исаев (цесаревич Александр). Фото: Dni.Ru

Екатерина Климова, когда-то сыгравшая легкомысленную Наталью Репнину, сегодня известна не только как одна из самых ярких киноактрис. Так, Екатерина приняла участие более чем в 20 репертуарных спектаклях театра Российской армии.

Екатерина Климова (Наталья Репнина). Фото: Dni.Ru

Антон Макарский приобрел всенародную славу задолго до выхода телесериала "Бедная Настя". В культовом мюзикле "Нотр Дам де Пари" он выступил в роли одного из главных героев – капитана Феба де Шатопера.

Антон Макарский (Андрей Долгорукий). Фото: Dni.Ru

Марина Александрова  дебютировала в кино в возрасте 18 лет – в 12-серийной киноленте продюсера Константина Эрнста "Империя под ударом". Роль принцессы Марии Гессен Дармштадской стала для Марины не менее удачной.

Марина Александрова ( принцесса Мария Гессен Дармштадтская). Фото: Dni.Ru

Народный артист России Виктор Вержбицкий – настоящий мастер исторических кинолент. Император Николай I в его исполнении получился более чем правдоподобным.

Виктор Вержбицкий (император Николай I). Фото: Dni.Ru

Впервые зрители увидели ее в 2001 году – в картине "Женское счастье". Но именно на съемках "Бедной Насти" юная Анна Горшкова продемонстрировала истинный талант, безукоризненно вжившись в роль расчетливой и глуповатой крепостной – Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Полина Пенькова). Фото: Dni.Ru

Марине Казанковой досталась роль женщины, едва ли не лишившейся рассудка от безответной, но очень сильной любви.  Сегодня на счету актрисы десятки ролей в самых популярных телепроектах.

Марина Казанкова (Ольга Калиновская). Фото: GLOBAL LOOK press

Людмила Курепова  не раз заставляла зрителей искренне сопереживать ее трогательной и юной героине – младшей из сестер Долгоруких Соне.

Людмила Курепова (Соня Долгорукая). Фото: Dni.Ru

Ольга Остроумова  сыграла мать семейства Долгоруких – Марию Алекссевну. Поначалу зрители возмущались коварством и бессердечностью ее героини. Позже – начали ей сочувствовать.

Ольга Остроумова (Мария Алексеевна Долгорукая). Фото: Dni.Ru

Андрей Платонович Забалуев  в исполнении Александра Филиппенко – один из самых харизматичных и ярких персонажей теленовеллы.

Александр Филиппенко (Андрей Платонович Забалуев). Фото: Dni.Ru

Управляющий имением Корфов – коварный тип с говорящей фамилией Шуллер стал одним из главных и любимых героев для телезрителей. "Бедная Настя" – не первый телепроект, в котором снялся Дмитрий Шевченко, однако роль Карла Модестовича добавила ему популярности.

Дмитрий Шевченко (Карл Модестович Шуллер). Фото: Dni.Ru

Автор: Андрей Петрунян12 января 2017, 17:01

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