Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"

Оригинальная российская теленовелла "Бедная Настя" в 2003-2004 годах была показана в 34 странах мира. Исторический сериал пришелся по вкусу как рядовым домохозяйкам, так и ценителям кинолент об эпохе дворянства. На протяжении 127 серий зрители напряженно наблюдали за судьбами главных героев, многим из которых прототипами служили реальные исторические персонажи. Как сегодня выглядят актеры исторической драмы? Dni.Ru предлагают узнать.

На роль 20-летней крепостной, красавицы Анны Платоновой Елена Корикова была приглашена в возрасте 30 лет, но прекрасно справилась с ролью. Ране ее талант уже не раз был по достоинству оценен кинокритиками. Еще в 1995-м, будучи студенткой ВГИКа, актриса получила премии "Ника" и "Киношок" за роль Лизы в картине Алексея Сахарова "Барышня-крестьянка".

Даниил Страхов давно известен в творческих кругах как один из ведущих актеров Московского академического театра на Малой Бронной. Однако именно после роли Владимира Корфа на молодого артиста обратили внимание многие кинорежиссеры.

Некоторые театральные критики уверенно заявляют: Эммануил Виторган – прирожденный актер театра, а не кино. Легендарный артист тем временем снялся уже в более чем ста кинолентах. Выступив в роли князя Петра Долгорукого, Эммануил Гедеонович в очередной раз доказал: драматические роли героев со сложной судьбой ему удаются лучше, чем кому бы то ни было.

Персонаж Петра Красилова (князь Михаил Репнин) в отличие от Владимира Корфа сразу понятен зрителям. Он благороден, принципиален и исключительно искренен в выражении своих чувств к дамам.

Роль запутавшейся в своих чувствах Лизы Долгорукой принесла 27-летней Анне Табаниной настоящую славу. Ранее дебютировав как театральная актриса, впоследствии девушка стала все чаще принимать участие в съемках различных телепроектов.





Буквально за год до старта съемок "Бедной Насти" Дмитрию Исаеву уже приходилось выступать в роли юного цесаревича – в киноленте "Любовь императора".





Екатерина Климова, когда-то сыгравшая легкомысленную Наталью Репнину, сегодня известна не только как одна из самых ярких киноактрис. Так, Екатерина приняла участие более чем в 20 репертуарных спектаклях театра Российской армии.

Антон Макарский приобрел всенародную славу задолго до выхода телесериала "Бедная Настя". В культовом мюзикле "Нотр Дам де Пари" он выступил в роли одного из главных героев – капитана Феба де Шатопера.

Марина Александрова дебютировала в кино в возрасте 18 лет – в 12-серийной киноленте продюсера Константина Эрнста "Империя под ударом". Роль принцессы Марии Гессен Дармштадской стала для Марины не менее удачной.

Народный артист России Виктор Вержбицкий – настоящий мастер исторических кинолент. Император Николай I в его исполнении получился более чем правдоподобным.







Впервые зрители увидели ее в 2001 году – в картине "Женское счастье". Но именно на съемках "Бедной Насти" юная Анна Горшкова продемонстрировала истинный талант, безукоризненно вжившись в роль расчетливой и глуповатой крепостной – Полины Пеньковой.





Марине Казанковой досталась роль женщины, едва ли не лишившейся рассудка от безответной, но очень сильной любви. Сегодня на счету актрисы десятки ролей в самых популярных телепроектах.





Людмила Курепова не раз заставляла зрителей искренне сопереживать ее трогательной и юной героине – младшей из сестер Долгоруких Соне.





Ольга Остроумова сыграла мать семейства Долгоруких – Марию Алекссевну. Поначалу зрители возмущались коварством и бессердечностью ее героини. Позже – начали ей сочувствовать.





Андрей Платонович Забалуев в исполнении Александра Филиппенко – один из самых харизматичных и ярких персонажей теленовеллы.





Управляющий имением Корфов – коварный тип с говорящей фамилией Шуллер стал одним из главных и любимых героев для телезрителей. "Бедная Настя" – не первый телепроект, в котором снялся Дмитрий Шевченко, однако роль Карла Модестовича добавила ему популярности.



