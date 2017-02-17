В зарубежной прессе Марию Захарову называют "сексуальным, умным и ужасным чудо-оружием". В России восхищаются ее прямолинейностью, удивительным сочетанием женственности и жесткости, часто называя Захарову "российским аналогом Джен Псаки".

Наша Маша – Мария Захарова, кто же она такая? О жизни и характере Марии Захарченко нам рассказал руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров.

Она родилась в семье дипломата и кандидата искусствоведения (вот откуда знание калинки, русского народного танца, семейные традиции). Внешне очень похожа на маму. Место рождения – Пекин, где и провела свое детство. Прекрасно говорит на китайском языке, знает китайские традиции и обычаи, следовательно, ей близок китайский гороскоп. Мария – девушка ученая, защитила кандидатскую диссертацию на тему трансформации осмысления символики празднования традиционного нового года в современном Китае. По восточному гороскопу она Деревянный Кот (Кролик).

Люди, родившиеся в год Кота, уживчивые, обладают характером дипломата и хорошими манерам, привыкли сглаживать шероховатости в разговоре. Им ничего не стоит стать влиятельным политиком. Дамы – настоящие леди, и Мария подтверждает это, появляясь на публике в элегантной одежде, причем российского бренда. Им ничего не стоит подстроиться под ту либо иную ситуацию, либо определенного человека, что гласит о гибкости мышления. Поэтому наша Маша, также как и Джен, получила блестящее образование – МГИМО, после окончания которого работала в редакции журнала при МИДе. Продолжила семейную династию.

Человек, рожденный под покровительством стихии Дерева, умеет не только усердно работать, но и отдыхать. Порой отдыхать таким людям нравится больше, ведь Кот – это ленивое и размеренное животное, которое не любит сильно напрягаться. А что в этом такого? Люди, рожденные под стихией Дерева, ведут развеселую жизнь и часто выбирают активную позицию. Они любят выделяться из толпы, участвовать в конкурсах, праздниках и благотворительных мероприятиях. Сплясать Калинку? Спляшем Калинку. Пусть даже и в короткой юбке. Но как это элегантно было сделано! Настоящая женщина, на деле показала свою женственность, а Джен Псаки "все про газ, который идет из Западной Европы через территорию Украины в Россию".

Что это за собеседник? Очень общительный, увлекательный. Ее шутки всегда радостные и свежие. Это очень приятный человек, который не привык находиться в одиночестве. Для полноты жизни ему просто необходимы люди. И их вокруг полно.

Чтобы быть счастливыми, таким людям нужно избегать жить и работать в брутальной среде. Представители этого знака страшатся риска и конфликтных людей как огня. Они организуют свою жизнь и жилье с величайшим вкусом, а гости просто поражаются отменному дизайну новой гостиной и чистоте вокруг. Так как Коты превыше всего ценят безопасность, они не любят перемен. Консерватизм – это их основная черта характера. Целеустремленная Мария Захарова умеет выгодно использовать благоприятные возможности, обладает цепким умом, хитростью, иногда коварством, которые позволяют добиваться желаемого. Свои корыстные побуждения она умеет завуалировать улыбкой и шармом, нередко демонстрируя притворную покорность, мягкость и восторженность. В целом, у женщины-Кролика может быть много масок, она открывает душу лишь избранным.

Год Кролика (или Кота) является уникальным годом, ни один год в Восточном гороскопе не олицетворен сразу двумя животными. С точки зрения восточного видения и Кот, и Кролик имеют одно неоспоримое качество, которое их объединяет – это умение при падении мягко приземлиться на лапки.