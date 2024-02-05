Как бороться с бессонницей: раскрываем секреты полноценного отдыха

Отсутствие нормального сна в разы ухудшает жизнь современного человека. Как хорошо провести ночь?

Во время ночного отдыха организм человека "перезагружается". Мозг снижает активность, а тело расслабляется, благодаря замедлению всех естественных процессов. Если в работе происходит сбой, полноценного обновления не происходит. Начинают возникать проблемы и болезни как на физическом, так и на психическом уровне.

Как же не допустить развития бессонницы?

1. Установить четкий график. Важно в одно время просыпаться и ложиться в кровать. Беспрерывный сон должен продолжаться не менее 8 часов. Рекомендуется отправляться в постель не позже 23.00. Необходимо не делать перерывы в графике в выходные дни. В противном случае, ритмы могут сбиться.

2. Правильное питание. Не рекомендуется принимать тяжелую пищу за три-четыре часа до сна. В таком случае силы организма будут направлены на переваривание еды, а не на расслабление. Ридлайф.ру также предупреждает, что алкоголь может негативно повлиять на качество сна.

3. Отказ от "экранов". За два часа до сна лучше отказаться от использования гаджетов. не лучшим образом влияет и яркий монитор или экран телевизора. лучше включить спокойную музыку и уделить время уходу за собой.