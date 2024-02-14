Негативные эмоции: чем полезны тревога и печаль

Важно правильно проживать каждое ощущение и понимать, почему оно возникло.

Чувства, которые приносят дискомфорт, чаще всего стараются избежать или подавить. Ученые же выяснили, что важно подобные состояния переживать, сообщает Ридлайф.ру. Главное – научиться видеть положительные стороны состояний, а не пугаться их.

Грусть

Возникает из-за невозможности достичь целей, которые были поставлены ранее. В этом состоянии главное не начинать себя жалеть. Печаль помогает замедлиться и еще раз пересмотреть стратегию поведения. Грустный человек тщательнее анализирует получаемую информацию, а память улучшается. Если правильно распорядиться чувствовом, то в будущем можно избежать допущенных ошибок.

Тревога

Главная помощница, необходимая человеку для обнаружения скрытой опасности. Во время данного состояния происходит повышение производительности, рост концентрации внимания. Увеличивается мотивация для выполнения поставленных ранее задач.

Скука

Направляет внутренний потенциал на внесение изменений в текущую жизнь. Примечательно, что ученые изучили скуку намного меньше, чем другие состояния. При этом специалисты однозначно уверены, что она помогает получать новый опыт. Чаще всего после осознания скуки современный человек стремится изменить свою жизнь к лучшему.