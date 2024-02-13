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Вторник 13 февраля

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Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью

Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью
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Ученым удалось установить, какие особенности организма способствуют долголетию.

Ряд показателей крови могут повысить шанс современного человека отметить вековой юбилей, сообщает телеканал "360". У людей в возрасте старше 100 лет были обнаружены высокие показатели железа и холестерина. Ниже среднего были уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатина. Специалисты сделали вывод, что данные факторы частично способствует долгой жизни.

Важно не забывать, что современному человеку для долгого сохранения здоровья следует вести активный образ жизни. Следует придерживаться принципов правильного питания и не допускать ожирения, напоминает RT. При этом, если существует лишний вес, от него рекомендуется избавляться постепенно – по 2-3 килограмма в месяц.

у пожилых людей часто снижается физическая активность, что приводит к развитию тяжелых заболеваний. Сейчас во многих регионах страны, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", существуют специальные программы для пенсионеров. Они рассчитаны на проведение специальных занятий для лиц, которые перешагнули определенный возрастной рубеж.

13 февраля 2024, 08:53
Пожилая леди с яблоком. Фото: © Nikolay Gyngazov\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Журнал GeroScience• Требует проверки

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