Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером

Врач-офтальмолог с 14-летним стажем Виктор Борзых дал семь инструкций людям, которые регулярно работают за компьютером и тем самым портят зрение.

Компьютер и мобильные устройства сажают зрение. Этот неутешительный факт доказан учеными. Что же делать заядлым пользователям соцсетей и тем людям, чья работа связана с длительным нахождением перед монитором компьютера? Снизить вред здоровью и уменьшить нагрузку на глаза поможет следование простым профилактическим правилам.

1. Соблюдайте световой фактор

В помещении, где находится рабочее место, должен быть хороший свет. При этом следует избегать ярких ламп и лучше использовать освещение без желтизны и синевы. Так нагрузка на глаза будет меньше.

2. Давайте глазам отдых

"Во время работы за компьютером время от времени отрывайтесь от монитора, – советует офтальмохирург Виктор Борзых. – Устраивайте раз в полчаса небольшие передышки для глаз. Можно смотреть в окно или вдаль на предметы, расположенные в комнате. Небольшие паузы помогут устранить зрительный дискомфорт. Хорошо снимает напряжение с органов зрения нехитрая гимнастика, например, можно поводить глазами по кругу, закрыть их или поморгать".

Фото: photorevolution/www.globallookpress.com

3. Настройте монитор

Обеспечьте на дисплее компьютера соответствие яркости и контрастности в соответствии с вашими потребностями. Оптимальными настройками для вас станут такие, при которых глаза не будут уставать. Можно настроить монитор с помощью листа бумаги А4. Для этого нужно расположить его рядом с дисплеем, а на экране открыть белый фон. Снижать яркость экрана нужно до тех пор, пока белый фон по яркости не станет таким же, как бумага.

4. Используйте антибликовый фильтр

Чтобы избежать повышенной зрительной утомляемости следует использовать специальный фильтр, снижающий блеск дисплея. Устройство фиксируется на монитор, уменьшая количество бликов, оно помогает минимизировать вред от длительной работы за компьютером. Вместо фильтра можно поставить рядом с компьютером лампу рассеянного света.

5. Моргайте!

Во время работы за компьютером наши глаза сильно устают. Следовательно, нагрузка на органы зрения возрастает. "Чтобы не допустить возникновения сухости глаз и снижения зрения, постарайтесь как можно чаще моргать, – рекомендует офтальмолог Виктор Борзых. – Во время моргания поверхность глаза очищается и увлажняется".

Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE /www.globallookpress.com



6. Работайте в комфорте

Комфортная рабочая среда – это не только залог хорошего настроения, но и важный фактор для сохранения здоровья глаз на долгие годы. Рабочее место должно быть удобным и эргономичным. Монитор лучше поставить на уровне глаз, а кресло выбрать крепкое и удобное для спины.

7. Больше отдыхайте!

На выходных стоит уделить себе особое внимание. Постарайтесь не пользоваться компьютером и мобильными устройствами. Лучше потратьте свободное время на прогулку в парке, встречу с родными или выполните физические упражнения. Например, баскетбол и теннис способствуют тренировке мышц глаз, так как во время игры нужно стараться попасть мячом в одну точку.

Проходите обследование

Врач-офтальмолог Виктор Борзых советует проходить обязательное медицинское обследование и показываться офтальмологу не реже одного раза в год. По мнению доктора, важно следить за своим зрением и не допускать появления неприятных симптомов. "Берегите глаза! Такие признаки, как боль в глазах или резкое ухудшение зрения – весомый повод обратиться к офтальмологу".