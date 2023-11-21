Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе

Большинство недугов легче предотвратить, чем позже пытаться вылечить. Врач перечислила витамины и микроэлементы, продукты с которыми следует включить в ежедневное меню.

Глаза – не только зеркало души, но еще и важнейший орган в организме человека. Они помогают воспринимать визуальную информацию об окружающем мире. Именно поэтому так важно проводить профилактику, нежели пытаться вылечить возникшие заболевания. Врачи советуют правильно составлять рацион, включая в него продукты, полезные для глаз. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

1. Меню обязательно должны присутствовать морковь, картофель, дыни и абрикосы. они богаты витамином А, который помогает глазу сохранять остроту зрения.

2. Апельсины, лимоны и другие цитрусовые включать в меню обязательно. Они содержат витамин С, который восстанавливает клетки и предотвращает развитие возрастной катаракты.

3. Витамин Е, содержащийся в авокадо и семенах льна в большом количестве необходим для полноценной работы глаз.

4. Омега-3, которую содержит холодноводная рыба, помогает нормализовать работу слезной функции. Глаз лучше увлажняется, что повышает его защитные способности.

5. Цинк, имеющийся в составе бобовых, мясе птицы и устрицах способствует лучшей защите глаза от вредных воздействий окружающей среды.

Помните, что людям с хроническими заболеваниями, лицам пожилого возраста и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта необходимо составлять рацион с учетом особенностей организма и только после обследования.