Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения

Алибасов женился в седьмой раз Тесты Как жена Петросяна подставила Воробей Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Суббота 27 января

19:16Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения 18:24Во въезде отказано? кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина* 17:36Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 16:45"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 16:12Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать 15:00Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 13:38Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза 13:00Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло 12:22Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением 11:04Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 09:23Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента 06:065 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта 03:31Как женская энергия влияет на атмосферу в доме? 00:07Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру 22:25Как замедлить старение волос: главные ошибки в уходе и укладке 21:10Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 20:19Как одеться на собеседование 19:10Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 18:44Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку 18:17"Нет никого, лишь мы вдвоем": ТОП-5 хитов Михаила Боярского в честь дня рождения его музы 17:57Врач психиатрической больницы: Ярмольник предстал перед публикой в новом свете 17:24Результат потрясает: Галич решилась на рискованный эксперимент над собой 16:46"Ты этого не хотел": мама умершего в 29 лет Пухляша истошно завопила от горя 16:06Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс 15:31Певец SHAMAN оказался проклят. Кто в этом замешан? 14:12После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови 13:42Киркоров на фоне отмены зарабатывает в России миллионы 12:40"Мажоры и нищета": Толкалина повернулась к народу голым задом 11:28Бывшая Баскова пошла по стопам Успенской: Змея 10:02Актриса Кузьмина вынудила 11-летнего сына работать 09:05Пара лошадей искупалась в открытом море – видео 07:48Запретить себе самому брать кредиты будет проще 07:30Стоит ли опасаться? Кто и когда прослушивает телефонные разговоры россиян 07:12Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов 06:51Врач Белоусов: переедание мороженого опасно для жизни 06:21Отталкивает и расстраивает: почему женская беспомощность не нравится мужчинам 05:53Светит десятка: Любовь Успенскую вызвали в суд для разбирательств 01:57Плачу каждый день: Лариса Долина рассказала о причине слез 01:26Клава Кока похвасталась подарком за десятки миллионов рублей 00:40Топ-4 признака идеальной женщины: мужской взгляд 00:08"Игра в кальмара" второй сезон: съемки завершаются 23:41Названа еще одна опасность чрезмерной любви к видеоиграм 21:52Звезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году 21:03"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка 20:20Куда сходить в Москве: афиша с 26 по 31 января 19:42Пышногрудая Семенович снялась на видео в необычных позах 19:04Тест: помните ли вы фильм "17 мгновений весны"? 18:02"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей 17:36Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов 17:23Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения

Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения
71

Сегодня все слышали о лазерной коррекции зрения. Эта процедура позволяет вернуть зрение всего за несколько минут! Действительно ли это так? Какие есть показания и противопоказания? Как проходит период восстановления? Ответы на эти вопросы дал офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых специально для читателей "Дни.ру".

Что такое лазерная коррекция зрения и как она проходит

Лазерная коррекция зрения – современная процедура, которая:

  • вернет хорошее зрение при миопии до -12D, дальнозоркости до +6D, смешанном астигматизме от -4D до +4D;

  • занимает один день (вы приезжаете утром, после обеда – можно ехать домой);

  • проводится под капельной анестезией.

Длительность восстановительного периода зависит от метода лазерной коррекции. Есть современные методики (например, Topo Femto Lasik, ReLEx Smile), при которых уже через пару дней можно вернуться к привычной жизни (включая занятия спортом, работу в компьютере, вождение автомобиля).

Перед процедурой необходимо пройти диагностику.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Диагностика

Перед лазерной коррекцией проводится расширенное обследование на современных аппаратах. Благодаря которому, вы сможете убедиться, что лазерная коррекция вам подходит по медицинским показаниям или подобрать другое лечение.

Кроме того, по итогам диагностики вы узнаете:

  • какой метод лазерной коррекции подойдет именно вам;

  • прогноз, каким будет ваше зрение после процедуры;

  • полную стоимость лазерной коррекции;

  • рекомендации по подготовке.

Перед процедурой необходимо:

  • сдать анализы: анализ крови на сифилис (RW), ВИЧ, гепатит B,C)

  • соблюдать профилактику простудных заболеваний. Иначе коррекцию придется отложить до полного выздоровления.

  • не носить контактные линзы в течение недели до процедуры;

  • за два дня – воздержаться от приема алкоголя;

  • за один день – отказаться от косметики;

  • в день процедуры – вымыть лицо с мылом и ограничиться легким завтраком.

    Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
    Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

      Противопоказания и ограничения

      Противопоказаний к процедуре не так много. Вам точно не назначат коррекцию в следующих случаях:

      • Увас ОРВИ.

      • При наличии различных патологий сетчатки. Их покажет обследование, которое вы проходите перед процедурой.

      • Если у вас есть катаракта или глаукома.

      • При таких заболеваниях, как сахарный диабет, туберкулез и других.

      • Если зрение падало в последние 6 месяцев.

      Ограничения при беременности

      • Планировать беременность лучше всего не ранее, чем через полгода после проведения процедуры.

      • Если вы уже беременны, то отложите коррекцию до завершения грудного вскармливания (но не ранее, чем через полгода).

        Фото: Freepik.com
        Фото: Freepik.com

        При этом уже сделанная лазерная коррекция не является противопоказанием к естественным родам. Здесь все зависит только от состояния сетчатки. Это должен определить врач на плановых осмотрах во время беременности.

        27 января 2024, 19:16
        Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
        Дни.ру✓ Надежный источник

        По теме

        ТОП-5 рисков в пластических операциях

        Как отличить опасные заболевания глаз от возрастных изменений?

        Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов

        Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов
        Оказалось, что не все догадывались о пользе привычных продуктов. Они есть почти в каждом холодильнике. После ряда исследований специалисты пришли к выводу, что борщ оказывает положительное влияние на организм.

        Врач Белоусов: переедание мороженого опасно для жизни

        Врач Белоусов: переедание мороженого опасно для жизни
        С особой осторожностью следует употреблять лакомство лицам, у которых диагностированы хронические заболевания. Мороженое способно спровоцировать резкий подъем сахара в крови.

        Три причины резкого падения артериального давления

        Три причины резкого падения артериального давления
        Состояние крайне опасно. Рассказываем, какие методы профилактики бывают. В последнее время с приступами резкого падения давления к медикам все чаще обращаются люди в молодом возрасте.

        Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна

        Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна
        Бессонница, как предупреждают врачи, может стать симптомом тяжелого недуга. Нарушение длительности ночного сна сигнализирует о сбоях в организме.

        Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога

        Диетолог раскрыл секрет приготовления вкусного и полезного пирога
        Существует убеждение, согласно которому выпечка – враг красивой фигуры. Разбираемся, так ли это. Всем, кто стремится к красивой фигуре, важно помнить о необходимости соблюдения баланса.

        Выбор читателей

        26/01ПтнПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови 26/01ПтнВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 25/01ЧтвЗвезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году 26/01ПтнСамоназванного наследника Зайцева отправили за решетку 26/01ПтнБенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 25/01Чтв"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка