Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения

Сегодня все слышали о лазерной коррекции зрения. Эта процедура позволяет вернуть зрение всего за несколько минут! Действительно ли это так? Какие есть показания и противопоказания? Как проходит период восстановления? Ответы на эти вопросы дал офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых специально для читателей "Дни.ру".



Что такое лазерная коррекция зрения и как она проходит

Лазерная коррекция зрения – современная процедура, которая:

вернет хорошее зрение при миопии до -12D, дальнозоркости до +6D, смешанном астигматизме от -4D до +4D;

занимает один день (вы приезжаете утром, после обеда – можно ехать домой);

проводится под капельной анестезией.

Длительность восстановительного периода зависит от метода лазерной коррекции. Есть современные методики (например, Topo Femto Lasik, ReLEx Smile), при которых уже через пару дней можно вернуться к привычной жизни (включая занятия спортом, работу в компьютере, вождение автомобиля).



Перед процедурой необходимо пройти диагностику.

Фото: Freepik.com Диагностика



Перед лазерной коррекцией проводится расширенное обследование на современных аппаратах. Благодаря которому, вы сможете убедиться, что лазерная коррекция вам подходит по медицинским показаниям или подобрать другое лечение.

Кроме того, по итогам диагностики вы узнаете:

какой метод лазерной коррекции подойдет именно вам;

прогноз, каким будет ваше зрение после процедуры;

полную стоимость лазерной коррекции;

рекомендации по подготовке.

Перед процедурой необходимо:

сдать анализы: анализ крови на сифилис (RW), ВИЧ, гепатит B,C)

соблюдать профилактику простудных заболеваний. Иначе коррекцию придется отложить до полного выздоровления.

не носить контактные линзы в течение недели до процедуры;

за два дня – воздержаться от приема алкоголя;

за один день – отказаться от косметики;

в день процедуры – вымыть лицо с мылом и ограничиться легким завтраком.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny



Противопоказания и ограничения

Противопоказаний к процедуре не так много. Вам точно не назначат коррекцию в следующих случаях:



Увас ОРВИ.

При наличии различных патологий сетчатки. Их покажет обследование, которое вы проходите перед процедурой.

Если у вас есть катаракта или глаукома.

При таких заболеваниях, как сахарный диабет, туберкулез и других.

Если зрение падало в последние 6 месяцев.

Ограничения при беременности

Планировать беременность лучше всего не ранее, чем через полгода после проведения процедуры.

Если вы уже беременны, то отложите коррекцию до завершения грудного вскармливания (но не ранее, чем через полгода).

Фото: Freepik.com

При этом уже сделанная лазерная коррекция не является противопоказанием к естественным родам. Здесь все зависит только от состояния сетчатки. Это должен определить врач на плановых осмотрах во время беременности.

