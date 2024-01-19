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Четверг 18 января

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Выбросите это немедленно: от этого состояние больного рассеянным склерозом станет хуже

Выбросите это немедленно: от этого состояние больного рассеянным склерозом станет хуже
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Хроническое заболевание пока не лечат полностью, но организм в такой ситуации поддерживать все же стоит.

Ученые установили, что страдающие от рассеянного склероза при употреблении в пищу определенных продуктов, могут почувствовать усугубление ситуации. Для такой категории граждан важно исключить из рациона все, что произведено из пшеницы, сообщает Ридлайф.ру.

Специалисты, проводящие исследования, установили взаимосвязь между наличием в организме специфического белка пшеницы и состояния больного рассеянным склерозом. У группы испытуемых, которые получали пищу с содержанием пшеничных продуктов, наблюдались похожие проявления: воспаление кишечника, боли в печени, легких, изменения в центральной нервной системе.

"Наша работа показала, насколько важно полноценное взаимодействие пищи с микробиомом кишечника и иммунной системой", — сделал вывод Детлеф Шуппан, один из авторов проекта.

Напомним, что рассеянный склероз проявляется следующим образом: слабость в руках, ногах, нарушение рефлексов, повышенный тонус мышц. Основной причиной возникновения болезни принято считать поражение головного мозга.

19 января 2024, 00:08
Пожилая женщина и врач. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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