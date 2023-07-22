Топ-5 неудобных вопросов хирургу

Дочь Успенской о личной жизни Тесты Болезнь Блиновской Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Суббота 22 июля

20:09Топ-5 неудобных вопросов хирургу 20:03"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 18:58"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики 16:01"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 12:44"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 11:33"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 08:27Бузова забронировала отель под свою свадьбу 06:18Видео с псом-художником умилило народ 04:02Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы 02:30Врач раскрыл секрет безопасного загара 00:06Миграцию зайцев-беляков сняли на видео 23:00"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса 06:36Семейство пони приютило собаку – видео 04:11"Станцевал для нас": дружелюбного кита сняли на видео 02:19В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости 01:01"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 00:37Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках 21:06Дружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20:12"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 19:14"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью 18:14"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 17:00Жулин похвастался после развода с Навкой: "У меня сплошные девочки" 16:20Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 14:50Бывший солист "Челси" Роман Архипов намерен избавиться от недвижимости в США 14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды 06:31Врач раскрыл реальную опасность от тараканов 04:23Бобры затеяли драку в заповеднике – видео 02:18Умер режиссер сериала "Секретные материалы" 00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Топ-5 неудобных вопросов хирургу

Топ-5 неудобных вопросов хирургу
123
Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Во время консультации у пластического хирурга пациенты, как правило, задают много вопросов – и это правильно, ведь речь идет об операции. Но есть и такие, которые вызывают недоумение и удивление.

Можно ли обойтись без рубцов?

Даже после пореза ножом на пальце может остаться белая полоска. Практически любая пластическая операция предполагает разрез, а значит, рубец на коже останется. Сначала он заметный, красноватый, затем постепенно белеет и со временем прекращается в едва заметную полоску. Но задача пластической хирургии сделать не только красиво, но и незаметно для посторонних глаз. Поэтому врач делает микроразрезы в складках, волосистой части и других скрытых зонах, чтобы максимально замаскировать вмешательство. Кроме того, не стоит забывать, что существует множество современных технологий для коррекции послеоперационных рубцов, например, лазерная шлифовка.

Если говорить о ринопластике, то открытый способ коррекции подразумевает разрез снаружи, на колумелле. Эта методика может нарушить сосудистую сетку носа и оставить следы, с отличие от закрытой бескровной ринопластики – максимально мягкой, деликатной, не оставляющей рубцы.

Мой нос всегда будет в моде?

Есть пациенты, которые, увы, гоняются за трендами. До сих пор маленький кукольный нос и вздернутый кончик для некоторых – эталон красоты. Но делать девушке «модный» нос – проигрышная позиция как для хирурга, так и для пациентки. Это потеря индивидуальности, возможные проблемы с носовым дыханием и работа, которая видна. Каждому можно подобрать идеально подходящий вариант, учитывая пропорции и не теряя природного обаяния. Квалифицированные хирурги не идут на поводу у любых капризов пациентов, а стараются донести, какие действия подчеркнут внешность и приведут к желаемому результату.

Я похудею после липосакции?

Избавиться от лишних килограммов за несколько часов в клинике – мечта многих женщин. Но липосакция корректирует контуры тела, а не является способом похудения. К тому же, во время операции можно забрать от 7 до 10 % общей массы, иначе могут возникнуть осложнения и гормональные нарушения. Конечно, после вмешательства появится рельефность, но чтобы ее поддерживать, важно после липосакции вести здоровый образ жизни, соблюдать все рекомендации врача.

Не лопнут ли импланты во время перелета или купания?

Почти все крупные производители имплантов дают пожизненную гарантию на свою продукцию. Поэтому лопнуть они ни во время дайвинга, ни в самолете не могут. Но иногда в них образовываются пузырьки, которые не доставляют дискомфорта и через пару дней после перелета самостоятельно рассасываются. В любом случае поводов для беспокойства нет.

Будет ли легким восстановление?

Даже самый опытный хирург не сможет точно сказать, как организм поведет себя после операции. Все очень индивидуально. Конечно, сегодняшние методы – максимально бережные и деликатные. Но надо понимать, что речь идет о хирургическом вмешательстве, а это всегда серьезно. Во время реабилитационного периода может быть некомфортно, болезненно и т.д. Важно прислушиваться к рекомендациям и советам врача, чтобы помогать своему организму восстановиться быстрее.

Комментарий Тиграна Алексаняна:

"В практике приходится встречаться с разными вопросами – нелепыми и даже глупыми. Например, могут попросить показать всех прооперированных пациентов или задать вопрос: "проснусь ли я после наркоза". С одной стороны, консультации созданы для того, чтобы человек получил ответы на все волнующие вопросы. Но с другой, есть какая-то грань. А если разговор доходит до абсурда, то хирург вправе отказать в дальнейшем приеме, потому что сразу вырисовывается психологическая картина пациента – это не только дотошность и нелепые вопросы, но и сверхожидания, придирчивость. С таким психотипом лучше не продолжать дальнейшее общение, корректировкой внутреннего состояния должен заниматься психотерапевт, а не пластический хирург".

22 июля 2023, 20:09
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты

Врач раскрыл секрет безопасного загара

Врач раскрыл секрет безопасного загара
Эксперт призвал не загорать с 11 утра до пяти вечера. Жаркое лето в самом разгаре.

Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса

Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса
Неправильный прикус может нести угрозу здоровью.

Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках

Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, какие напитки являются наиболее полезными для организма.

Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение

Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение
У женщины может начаться кровотечение, если неправильно принимать препараты для прерывания беременности.

Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза

Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза
Неприятные ощущения в груди могут указывать не только на проблемы с сердцем, но даже и на остеохондроз.

Выбор читателей

21/07Птн"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21/07Птн"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 20/07ЧтвДружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 21/07ПтнПередвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 21/07Птн"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 21/07Птн"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову