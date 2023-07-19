Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение

У женщины может начаться кровотечение, если неправильно принимать препараты для прерывания беременности. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян.

"При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение", — цитирует специалиста URA.ru. Врач отметила, что если применить препарат во время неподтвержденной маточной беременности и он попадет во внематочную беременность, может быть внутреннее кровотечение. Даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты, добавила она.

