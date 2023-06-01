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Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний?

Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний?
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Врачи рассказали о том, какие свежевыжатые соки стоит употреблять, если вы склонны к повышенному давлению.

Свежевыжатые соки, которые многие захотели списать со счетов после того как стало известно об их вреде, кажется, только что были реабилитированы. Сделали это британские ученые, о трудах которых рассказало интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на оригинальный источник.

Разумеется, для тех, кто страдает гастритом или сидит на диете, некоторые виды соков могут быть далеко не полезны. Одни из них будут содержать в себе большое количество сахара, а другие вызовут изжогу из-за большого количества кислоты.

Тем не менее, нельзя обойти стороной огромную пользу свежевыжатых соков. Напитки из апельсинов, мандаринов, гранатов и маракуйи содержат в себе натрий и калий, которые приводят в норму высокое давление.

Таким образом, регулярное употребление таких соков не только поднимет настроение, но и защитит от опасных заболеваний. Среди них называют сосудистую деменцию, нарушения в работе периферийных сосудов, сердечную недостаточность, и даже инсульты и сердечные приступы.

На первом месте по количеству полезных микро элементов ученые поставили сок из маракуйи, за ним следуют гранатовый, а после них уже цитрусовые свежевыжатые соки. Напомним, что также апельсиновый сок очень полезен для тех, кто хочет похудеть. Если употребить этот свежевыжатый сок после еды, он поможет эффективнее переварить принятую пищу.

1 июня 2023, 15:20
Фото: pixabay.com
The Sun✓ Надежный источник

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