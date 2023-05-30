"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея

Нутрициолог развеяла популярное мнение о пользе свежевыжатого сока натощак.

Если вы, едва проснувшись, бежите к соковыжималке, чтобы зарядиться пользой фруктов и получить заряд бодрости, то советуем вам немного повременить с этим. Нутрициолог Ольга Панова рассказала журналистам о том, почему с соками следует быть поаккуратней.

Во-первых, в таких напитках много сахара. Поэтому свежевыжатые соки – не лучшие помощники при диете. Впрочем, готовые магазинные соки из коробки, даже те, на которых заявлена их 100% натуральность, так же содержат сахар. Выход – делать напитки самостоятельно, особенно из зелени и сельдерея. Они и похудеть помогут, и клетчаткой организм обеспечат.

Во-вторых, некоторые виды соков могут быть вредны страдающим от проблем с желудком. Для тех, кто имеет гастрит, сок натощак это не лучшая идея. Можно, приводит Телеканал 360 слова доктора, и слизистые обжечь, и сильный приступ изжоги спровоцировать.

"В некоторых напитках, например в апельсиновом (соке – Прим. ред.), очень много кислоты", – предостерегла нутрициолог.

Выходом может стать либо выбор более "мягкого" вида сока, либо употребление его после еды, передает RT. Тот же свежевыжатый апельсиновый сок из врага желудка превратится в помощника пищеварению в том случае, если завершить им плотную трапезу.