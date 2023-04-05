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Диетолог составил для россиян весенний рацион

Диетолог составил для россиян весенний рацион
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Врач рекомендовала не есть много мяса.

Рацион человека отличается в зависимости от сезона. Зимой на прилавках становится меньше овощей, их стоимость вырастает, поэтому и снижается потребление. Кроме того, в холодное время года люди отдают предпочтение более калорийной пище. Однако это чревато набором лишнего веса, предупреждает врач-диетолог Ирина Бережная.

Во словам эксперта, половина рациона в весенние месяцы должна быть отдана под фрукты и овощи. Она подчеркнула, что нет принципиальной разницы, какие растения выберет человек, прежде всего нужно ориентироваться на качество их усвоения организмом.

В интервью радио Sputnik врач отметила, что оставшиеся 50% следует разделить поровну на сложные углеводы и белки. К первой категории продуктов специалист отнесла макаронные изделия, крупы и хлеб. Во вторую категорию, пот ее словам входят блюда из мяса и рыбы.

Меж тем, эксперт подчеркнула, что весной следует выбирать лишь те белковые продукты, которые хорошо усваиваются организмам. Предпочтение можно отдать рыбе или белому куриному мясу. Однако, в целом, чаще трех раз в неделю мясо есть не стоит, особенно говядину и свинину, уточняет портал "Вести Подмосковья".

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие болезни особенно опасны весной. Об этом сообщали "Дни.ру".

5 апреля 2023, 04:20
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

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