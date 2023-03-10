Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность

Образования на теле появляются по разным причинам, и далеко не всегда являются признаками рака. Обычная малозаметная родинка может совершенно не угрожать человеку. Удалить или все-таки оставить невус? Дерматолог и онколог Ольга Машкова рассказала "Известиям", какие родинки таят в себе опасность, требуя внимания.
Оказывается, врожденные образования, которые не беспокоят и визуально не меняются, это не повод для тревоги. Другое дело — приобретенные родинки, которые внезапно появились на коже в какой-то промежуток жизни человека. Они как раз могут сигнализировать о проблеме.
Сайт VSE42.RU с отсылкой на слова врача поясняет, что родинка, меняющая цвет, форму, размер, а также воспаленная или болезненная — это повод пройти медицинское обследование. Не исключено, что на участке имеются раковые клетки.