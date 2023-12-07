Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей

В России регистрируют случаи заболевания новой инфекцией. Микроплазмоз опасен не только для детей и пожилых. У недуга сложное течение и серьезные последствия.

Пока микроплазменную инфекцию в российских регионах фиксируют не очень часто. Пока нельзя говорить о полномасштабной вспышке нового заболевания, хотя врачи не исключают и негативный сценарий распространения. Сейчас очень важно, чтобы люди осознавали важность профилактических мероприятий, сообщает телеканал "360".

Специалисты назвали три главных симптома микроплазменной инфекции:

Температура выше 38 градусов.

Непродуктивный кашель.

Интоксикация организма.

Сейчас адаптированной вакцины от этого заболевания нет, поясняет RT. Для минимизации риска развития тяжелых осложнений необходимо при появлении указанных симптомов обратиться к врачу. Только медики смогут распознать недуг и после анализов назначить эффективное решение.

Для профилактики инфицирования рекомендуется надевать маску при нахождении в многолюдных местах, тщательно мыть руки и укреплять иммунную защиту организма.