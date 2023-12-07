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Четверг 7 декабря

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Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей

Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей
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В России регистрируют случаи заболевания новой инфекцией. Микроплазмоз опасен не только для детей и пожилых. У недуга сложное течение и серьезные последствия.

Пока микроплазменную инфекцию в российских регионах фиксируют не очень часто. Пока нельзя говорить о полномасштабной вспышке нового заболевания, хотя врачи не исключают и негативный сценарий распространения. Сейчас очень важно, чтобы люди осознавали важность профилактических мероприятий, сообщает телеканал "360".

Специалисты назвали три главных симптома микроплазменной инфекции:

  • Температура выше 38 градусов.
  • Непродуктивный кашель.
  • Интоксикация организма.

Сейчас адаптированной вакцины от этого заболевания нет, поясняет RT. Для минимизации риска развития тяжелых осложнений необходимо при появлении указанных симптомов обратиться к врачу. Только медики смогут распознать недуг и после анализов назначить эффективное решение.

Для профилактики инфицирования рекомендуется надевать маску при нахождении в многолюдных местах, тщательно мыть руки и укреплять иммунную защиту организма.

7 декабря 2023, 09:55
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РБК• Требует проверки

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