Назван способ минимизировать риск развития ранней деменции

Возрастные изменения рано или поздно начнутся у каждого человека. При этом существуют действенные способы отодвинуть начало регресса.

Деменция, к сожалению, неизбежный этап жизни людей. Прогрессирующий синдром снижает когнитивные функции, уменьшается способность к самообслуживанию и четкому выражению желаний. Исследователи не первый год пытаются найти способ максимально отодвинуть старт регресса. Портал Ридлайф.ру рассказывает, к какому выводу удалось прийти ученым.

Определенные черты личности могут стать причиной позднего начала развития снижения когнитивных функций. среди них:

Добросовестность.

Жизнерадостность.

Доброжелательность.

Экстраверсия.

Деменция "не любит", когда человек замкнут, ворчлив и скрытен. Для полноценной жизни в пожилом возрасте рекомендуется почаще общаться, заниматься активными видами спорта и меньше жаловаться. Дети и внуки, конечно же, могут оказать поддержку своим престарелым родственникам. необходимо лишь чаще общаться, приезжать в гости и радовать любимых стариков сюрпризами.