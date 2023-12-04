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Назван способ минимизировать риск развития ранней деменции

Назван способ минимизировать риск развития ранней деменции
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Возрастные изменения рано или поздно начнутся у каждого человека. При этом существуют действенные способы отодвинуть начало регресса.

Деменция, к сожалению, неизбежный этап жизни людей. Прогрессирующий синдром снижает когнитивные функции, уменьшается способность к самообслуживанию и четкому выражению желаний. Исследователи не первый год пытаются найти способ максимально отодвинуть старт регресса. Портал Ридлайф.ру рассказывает, к какому выводу удалось прийти ученым.

Определенные черты личности могут стать причиной позднего начала развития снижения когнитивных функций. среди них:

  • Добросовестность.
  • Жизнерадостность.
  • Доброжелательность.
  • Экстраверсия.

Деменция "не любит", когда человек замкнут, ворчлив и скрытен. Для полноценной жизни в пожилом возрасте рекомендуется почаще общаться, заниматься активными видами спорта и меньше жаловаться. Дети и внуки, конечно же, могут оказать поддержку своим престарелым родственникам. необходимо лишь чаще общаться, приезжать в гости и радовать любимых стариков сюрпризами.

4 декабря 2023, 01:22
Пожилая женщина. Фото: © Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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