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Четыре правила для любителей фастфуда: как есть и не вредить здоровью

Четыре правила для любителей фастфуда: как есть и не вредить здоровью
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Перекусы гамбургерами, жареной картошкой и газировкой любят многие. Фастфуд может крайне негативно отразиться на здоровье. Рассказываем, как не отказываться от вкусной еды, но при этом и не вредить организму.

Темп жизни современного человека ускоряется. Уже нет достаточного количества времени, чтобы полноценно завтракать или обедать. Часто люди стали отдавать предпочтение "быстрой еде", которой можно утолить голод на бегу. Фастфуд может быть крайне опасен для организма. Он провоцирует ожирение, проблемы с зубами и даже болезни желудочно-кишечного тракта, пишет портал Ридлайф.ру. Существует четыре простых правила, минимизирующих вред быстрого перекуса:

  • Разумное потребление. Предполагает редкое посещение ресторанов быстрого питания. Если есть возможность перекусить полноценно, то лучше отказаться от покупки фастфуда.
  • Умеренность. Обязательно контролируйте размер порций. В меню ресторанов быстрого питания предпочтение необходимо отдавать блюдам, приготовленным на пару. Они содержат меньше калорий.
  • Отказ от газированных напитков. В их состав входит слишком большое количество сахара. он провоцирует развитие ожирения, проблем с зубами. Лучше выбрать чай, кофе или натуральный морс.
  • Домашний фастфуд. Если очень хочется порадовать себя или детей гамбургером, то приготовьте их на собственной кухне. Таким образом сможете контролировать не только качество, но и количество используемых ингредиентов

4 декабря 2023, 00:58
Гамбургер. Фото: © Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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