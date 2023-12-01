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Пятница 1 декабря

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Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром

Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром
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Страшная пандемия уже в прошлом. Сейчас люди, переболевшие коронавирусом, ощущают последствия инфекции. Медики рассказали, в каком случае следует незамедлительно обращаться за помощью.

Ковид стал менее агрессивным, но никуда не делся. Осенью болезнь вновь начала проверять организмы россиян на прочность. Оказалось, что инфекция провоцирует серьезные осложнения. Они могут возникать даже после основной фазы недуга, сообщает телеканал "360".

Пациенты жалуются на затяжной кашель при отсутствии иной симптоматики. Людей призывают не заниматься самолечением. В домашних условиях трудно определить динамику развития заболевания и причину возникновения. Кашель может быть вызван и аллергией, и коклюшем, и постковидным синдромом. Врач назначит необходимые анализы и выберет наиболее подходящий способ помощи.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" также напоминает, что постковидный синдром может проявиться и в иной симптоматике. Косметологи установили, что люди, перенесшие инфекцию, начинают быстрее стареть. Выпадают волосы, слоятся ногти, а кожа становится сухой. Специалисты не исключают, что ковид может запускать в ослабленном организме локальное старение на субклеточном уровне. Назначить помощь в каждом конкретном случае может только дипломированный медик.

1 декабря 2023, 07:26
Девушка в маске. Фото: © Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"• Требует проверки

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