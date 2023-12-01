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Пятница 1 декабря

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Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника

Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника
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Воспаление и сбои в работе внутренних органов – это тяжелое испытание для человека. Нормальное состояние можно поддерживать, соблюдая два условия: своевременные профосмотры и правильное питание.

Здоровый кишечник помогает усваивать витамины и полезные микроэлементы. Неправильная работа этого органа затрудняет нормальную жизнь. особенно неприятны такие недуги как колит и болезнь Крона. Портал Ридлайф.ру рассказывает о новом открытии. Ученые выяснили, что овощи семейства крестоцветных благоприятно действуют на кишечник.

Симптомы болезни Крона и колита отступали, если исследуемая группа употребляла в пищу на постоянной основе:

  • Брокколи.
  • Белокочанная капуста.
  • Редис.
  • Шпинат.
  • Кресс-салат.

Эти овощи помогают повышать концентрацию противовоспалительного метаболита. По этой причине работа ЖКХ стабилизируется, а симптомы недугов отступают. При этом не стоит забывать, что диагностировать колит или же болезнь Крона может только врач. Он же назначает адекватное лечение. правильное питание – лишь часть профилактических мероприятий, которые обязательно надо согласовывать со специалистом.

1 декабря 2023, 02:19
Счастливая девушка. Фото: © Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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