Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника

Воспаление и сбои в работе внутренних органов – это тяжелое испытание для человека. Нормальное состояние можно поддерживать, соблюдая два условия: своевременные профосмотры и правильное питание.

Здоровый кишечник помогает усваивать витамины и полезные микроэлементы. Неправильная работа этого органа затрудняет нормальную жизнь. особенно неприятны такие недуги как колит и болезнь Крона. Портал Ридлайф.ру рассказывает о новом открытии. Ученые выяснили, что овощи семейства крестоцветных благоприятно действуют на кишечник.

Симптомы болезни Крона и колита отступали, если исследуемая группа употребляла в пищу на постоянной основе:

Брокколи.

Белокочанная капуста.

Редис.

Шпинат.

Кресс-салат.

Эти овощи помогают повышать концентрацию противовоспалительного метаболита. По этой причине работа ЖКХ стабилизируется, а симптомы недугов отступают. При этом не стоит забывать, что диагностировать колит или же болезнь Крона может только врач. Он же назначает адекватное лечение. правильное питание – лишь часть профилактических мероприятий, которые обязательно надо согласовывать со специалистом.