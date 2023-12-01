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Пятница 1 декабря

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ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции

ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции
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Правильно подобранный рацион питания помогает поддерживать здоровье. Человек в любом возрасте должен внимательно следить за питанием, а в пожилом – особенно.

Тяжелая деменция опасна и для самого пациента, и для окружающих. В последнее в время недуг "молодеет". Синдром диагностируют даже у лиц предпенсионного возраста. Как пишет портал "Ридлайф.ру", важно правильно составлять меню. Питание напрямую влияет на состояние всего организма.

Высокий уровень "хорошего" холестерина может способствовать раннему развитию деменции. Липопротеины высокой плотности необходимы для предотвращения закупорки сосудов. При этом уровень должен быть на постоянном уровне, без скачков. Если в организме его слишком много, включается режим деградации когнитивной функции.

Для того, чтобы держать необходимый баланс "хорошего" и "плохого" холестерина важно включать в рацион питания следующие продукты:

  • Фрукты.
  • Овощи.
  • Оливковое масло.
  • Орехи.
  • Свежая зелень.

Мясо птицы, морепродукты и яйца следует есть не чаще трех раз в неделю, а вот кисломолочные лакомства хоть ежедневно. Важно помнить, что уровень холестерина в крови может определить только врач.


1 декабря 2023, 01:54
Пенсионеры. Фото: © Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
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