Повышает давление: назван опасный фактор городской среды

Жителям крупных городов приходится адаптироваться к дополнительной нагрузке на здоровье. Это и повышенный уровень геомагнитной активности, и постоянный шум, и загазованность.

Выхлопные газы, пыль, общее загрязнение воздуха в районе крупных автострад крайне негативно влияет на состояние здоровья водителей и пассажиров. Ученым удалось установить, что указанные факторы провоцируют повышение кровяного давления. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

Соответствующее исследование проводилось среди водителей и пассажиров в возрасте от 22 до 45 лет. Перед измерением кровяного давления внутрь транспортного средства открывался допуск воздуха с улицы. Оказалось, что после его воздействия у людей фиксировались показатели, которые были выше нормальных значений. Примечательно, что признаки гипертонии сохранялись даже через час после завершения поездки.

Напомним, что симптомы повышенного давления следующие:

Сильная головная боль.

Звон в ушах.

Тошнота.

Покраснение кожных покровов, преимущественно лица и шеи.

Черные или белые мушки перед глазами.

При постоянном воздействии факторов, которые повышают давление, возможно развитие серьезных хронических заболеваний.