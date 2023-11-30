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Четверг 30 ноября

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Повышает давление: назван опасный фактор городской среды

Повышает давление: назван опасный фактор городской среды
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Жителям крупных городов приходится адаптироваться к дополнительной нагрузке на здоровье. Это и повышенный уровень геомагнитной активности, и постоянный шум, и загазованность.

Выхлопные газы, пыль, общее загрязнение воздуха в районе крупных автострад крайне негативно влияет на состояние здоровья водителей и пассажиров. Ученым удалось установить, что указанные факторы провоцируют повышение кровяного давления. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

Соответствующее исследование проводилось среди водителей и пассажиров в возрасте от 22 до 45 лет. Перед измерением кровяного давления внутрь транспортного средства открывался допуск воздуха с улицы. Оказалось, что после его воздействия у людей фиксировались показатели, которые были выше нормальных значений. Примечательно, что признаки гипертонии сохранялись даже через час после завершения поездки.

Напомним, что симптомы повышенного давления следующие:

  • Сильная головная боль.
  • Звон в ушах.
  • Тошнота.
  • Покраснение кожных покровов, преимущественно лица и шеи.
  • Черные или белые мушки перед глазами.

При постоянном воздействии факторов, которые повышают давление, возможно развитие серьезных хронических заболеваний.

30 ноября 2023, 03:26
Измерение давления. Фото: © Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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