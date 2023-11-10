Любимые продукты снижают либидо: врач перечислил все

Человек то, что он ест. Зачастую врачи способны объяснить необычные желания, состояния и ощущения только узнав, какой рацион питания у пациента. Оказалось, что и желание любви напрямую связано с продуктами.

Проблемы в интимной жизни человека накладывают отпечаток на многие сферы. Работа не приносит радость, общаться ни с друзьями, ни с коллегами не хочется. Врачи уверены, либидо напрямую зависит от рациона питания. Эксперт в сфере диетологии Алексей Кабанов назвал продукты, употребление которых необходимо уменьшить при сниженном желании любви. Слова специалиста цитирует издание Vse42.ru.

"На ухудшение работы всей мочеполовой системы влияют антибиотики и гормоны. Они есть в красном мясе. Лучше уменьшить его употребление, – объяснил медик.

Также не стоит забывать и о вреде сладкого. Большое количество сахара в крови негативным образом влияет на сосуды. При этом снижается "гормон желания" у мужчин – тестостерон. Важно не забывать и о необходимости отказаться от вредных привычек: табака и алкоголя. Только здоровый образ жизни, умеренная физическая активность и позитивный настрой помогут вернуть радость физической любви.

Отметим, что при любых недомоганиях, сбоях в работе организма и необычных ощущениях стоит незамедлительно обращаться к врачу. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой, это опасно.