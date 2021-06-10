В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, почему в Европе можно наблюдать повторные вспышки коронавируса. По его словам, причиной тому является недостаточное число вакцинированных.
Клюге отметил, что за шесть месяцев одну дозу прививки получили около 30% жителей Европы. Чтобы предотвратить новую волну COVID-19, следует вакцинировать не менее 80% населения.
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