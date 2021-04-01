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Коронавирус
В Европе отказываются от гражданских прав и политических свобод

В Европе отказываются от гражданских прав и политических свобод

На фоне борьбы с пандемией коронавируса страны Запада нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. Такой вывод содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции".

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Авторы доклада отмечают, что большинство актов вводились без одобрения парламентов. Это свидетельствует о серьезном кризисе демократии в Европе, говорится в докладе.

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По оценкам неправительственной организации Freedom Houde, состояние демократии и прав человека с начала пандемии ухудшилось в 80 странах. Эксперты ЭИСИ констатировали: ограничения прав и ухудшение демократии произошло почти во всех европейских странах.

Российские аналитики отметили рост тенденций к диктатуре. Исполнительная власть в большинстве европейских стран наделяет себя неограниченными полномочиями, вводит чрезвычайное положение. Все это происходит без должных мер парламентского контроля, говорится в докладе, выдержки из которого приводит газета "Известия".

Серьезный удар нанесли и по свободе слова. "Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечают авторы доклада.

Аналитики приводят в пример Венгрию. Прошлой весной там ввели уголовную ответственность за распространение «ложных или искаженных фактов, способных помешать или воспрепятствовать эффективности усилий по защите населения от распространения COVID-19». Также авторы доклада указали на инициативу ввести паспорта вакцинации, слежку за перемещениями граждан стран ЕС при помощи трекеров.

Фото: Michael Weber /http://imagebroker.com/#/search/ www.globallookpress.com

С выводами ЭИСИ согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. Германия за прошедший год отказалась почти от всех постулатов прав человека, которыми гордилась, сказал политик в беседе с "Известиями".

"На сегодняшний день это просто политическое шоу, которое проверяет, насколько легко мы отдадим все свои демократические права. Мы их, надо сказать, отдали практически без сопротивления", – констатировал парламентарий.

Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов напомнил, что почти все страны боролись с пандемией при помощи карантинов. Но в России, в отличие от Европы, большую часть ограничений сняли к осени, сказал он.

Наша страна начала усиливать здравоохранение, а не вводить очередные локдауны, ограничивать права человека, закрывать экономику, подчеркнул эксперт.

"Ряд стран — и Россия одна из них — после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений", – сказал Кузнецов.

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Фото: Petra Schramb?hmer /http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 12:13 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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