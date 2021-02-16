Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов

Британские ученые провели исследования, исходя из которых им пришлось скорректировать вероятность возникновения новых опасных для человека коронавирусов. Появляться они будут чаще, чем того можно было ожидать, передает URA.Ru. Выяснить это удалось с помощью алгоритма, высчитавшего количество возможных комбинаций.
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
Как жить с мужчиной который изменил?
Я решилась
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Я
Сын " сошёл с ума "
Как побороть жадность в себе?
Жаль потерянного времени.