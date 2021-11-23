Какие меры помогли Москве не допустить роста заражения коронавирусом

В октябре 2021-го в столице России каждый день выявляли до восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, однако в ноябре ситуация улучшилась. Сегодня утром оперштаб сообщил, что за последние сутки обнаружено 2 749 заболевших ковидом.

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