Минздрав рекомендовал "Арбидол" для лечения и профилактики COVID-19

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Вторник
2 ноября
Лента новостей
10:02
"Призываю всех прекратить обсуждение": разжегший скандал Авербух пошел на попятную
09:59
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
09:58
"Гопники – вон из театра!": критик Соседов плюнул в спину покидающему МХАТ Боякову
09:36
"Ничего не говорите": Тарасов подверг новорожденного сына и жену смертельной опасности
09:28
Как выглядит и чем занимается внучка Михалкова и Вертинской
09:18
Вскрылась причина неожиданного увольнения Боякова с поста худрука МХАТа
09:14
"Это не по-пацански!" скинувшую роскошный парик Пугачеву пришлось долго обрабатывать
09:07
Советник офиса Зеленского пригрозил России потерями в войне с Украиной: Страшная мясорубка
08:45
Обнародовано имя "корня зла" в семье Светличной: Принимает решения и всеми управляет
08:39
Путин пообещал россиянам лекарство от коронавируса: В ближайшее время
06:21
Как распознать в мужчине изменника: три неявных признака, которые не замечают женщины
04:44
Оболтус или одиночка: определяем характер человека по среднему пальцу
02:28
Артемьев день: приметы и традиции 2 ноября
00:02
"Использует детей": Разведенку Джоли поймали за гнусным занятием
22:08
Не Николаев: сияющую Проскурякову сняли с красавцем-мужчиной
21:29
Эксперт Рекеда о создании Союзного государства: Этот процесс затянется
21:28
Солист группы "Несчастный случай" Кортнев стал отцом в шестой раз
20:39
"Месть бабке": затаивший обиду Солнцев намерен упечь бывшую жену в психушку
20:02
"У него там семья и дети": Меладзе проболтался о частых поездках брата на Украину
19:58
"Ужасная мамаша": бросившую детей Рудковскую закидали камнями
19:23
"Дело святое": Сигареты и алкоголь свели в могилу звезду фильма "Гараж" Ию Саввину
19:11
Вооруженный мужчина удерживал двух девушек в своей квартире в Красногорске
19:04
Как приготовить щи – два простых рецепта
18:59
В Раде сочли издевкой слова Рабиновича о предательстве Украины
18:50
В Красноярске подросток дважды пырнул знакомого ножом
18:42
Информация из достоверных источников: Садальский разоблачил полет Пересильд в космос
18:31
"Имею право": Шаляпин оттяпал элитную недвижимость у родителей мертвой жены
17:56
Зудина вылила ушат помоев на покинувшего пост худрука МХТ
17:55
"Хоть шваброй обзовите": Пристыженную за подлость Кудрявцеву сдали с потрохами
17:53
Новому любовнику Волочковой поставили серьезный диагноз
17:27
В ФСБ отказались рассекречивать документы о работе "особых троек"
17:25
"Это нормальная история": Чадов выпивает при ребенке от Дитковските
17:10
"Страшная невозможно": 62-летняя Гузеева после ковида стала безобразной
17:08
Уникальный кадр: дочь показала бывшего избранника Брежневой
16:44
Необразованный и глупый: Кушанашвили раздавил Моргенштерна за слова о Дне Победы
16:41
От заявившейся на пробы с жуткими прыщами звезды "САШИТАНИ" шарахались люди
16:41
"Дай бог ей здоровья": всплыла шокирующая информация о Мадонне
16:28
Выставленная из театра Бузова накинулась на руководство МХАТа: Чтобы очернить меня?
16:19
Обнищал? Тимати донашивает дырявые башмаки за своей любовницей
16:16
Изувеченная Водянова с окровавленным лицом напугала народ
16:01
Эксперты высказались о перспективах отказа от труда мигрантов на стройках Москвы
15:52
"Отлично смотрятся вместе!": разведенку Бородину поздравляют с новыми отношениями
15:50
Сердцеед Чадов взялся за ум: Гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах
15:42
"Бросьте вы врать": Михалков обличил "радужное" лобби в детском спорте
15:30
"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру
15:29
Манукян показал новую любовницу после гей-скандала: Киркоров в прошлом
15:18
"Зима русского реванша": Порошенко признал слабость Украины
14:43
Раскрыты детали состояние тяжелобольного Серова
14:33
В Ступино на школьника упали ворота
14:26
Обессилевшей Костенко с сыном на руках указали на выход
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная Бузова резко отреагировала на отмену спектакля со своим участием
"Надавила на генпрокурора": Пугачева потребовала уголовной ответственности для зарвавшегося Разина
Сенсационные подробности кражи полумиллиона у Федосеевой-Шукшиной: Люди из ближайшего окружения
"Не сможет воспитать": Пугачева лишила родственника ребенка
Выставившая зад на фоне храма Бузова лишилась денег
Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Минздрав рекомендовал "Арбидол" для лечения и профилактики COVID-19

Минздрав рекомендовал "Арбидол" для лечения и профилактики COVID-19

Минздрав России выпустил новую, 13-ю версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
прочитано 185 раз

Ведомство дополнило раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, уточнены схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания.

ПО ТЕМЕ

Минздрав оставил "Арбидол" в рекомендациях по лечению COVID-19

Иранские ученые проверили эффективность "Арбидола" против COVID-19

В тексте рекомендаций говорится, что искусственные моноклональные антитела (МКА) обладают вируснейтрализующим действием по отношению к SARS-CoV-2. Так, они препятствуют инфицированию клеток человека и останавливают репликацию вируса. Отмечается, что эти средства не зарегистрированы в России, поэтому их назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение. Моноклональные антитела применяются при лечении больных в стационаре.

При этом, помимо прочих групп пациентов, они могут быть показаны беременным женщинам с COVID-19, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, в новых рекомендациях Минздрав разъяснил возможности взаимозаменяемости разных препаратов в схемах лечения.

Эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе. Для тех, кто лечится дома рекомендуется умифеновир (международное непатентованное наименование "Арбидола").

"Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир", — сказано в официальном документе Минздрава.

Особое внимание уделено безопасности медицинских сотрудников и пациентов после контактов с заболевшими COVID-19. Так, здоровым, людям из групп риска, к которым относятся лица старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями, эксперты Министерства здравоохранения рекомендуют принимать "Арбидол" по 200 мг два раза в неделю. При контактах с людьми с диагностированным коронавирусом предписывается принимать Арбидол в дозировке 200 мг 1 раз в день в течение двух недель. Такая же схема профилактики обозначена для медицинских работников, ежедневно сталкивающихся с инфицированными COVID-19.

В рекомендациях Минздрава "Арбидол" фигурирует начиная с пятой версии, опубликованной ведомством еще весной 2020 года. Минздрав также одобрил внесение изменений, свидетельствующих о специфической активности препарата в отношении вируса SARS-CoV-2, в инструкцию препарата. "Арбидол" относится к противовирусным препаратам прямого действия. Принцип его работы заключается в том, что активное вещество препарата препятствует слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки организма человека.

С момента разработки "Арбидола" было проведено более 120 доклинических и клинических исследований его эффективности, около трети из них — зарубежные (США, Австралия, Китай, Франция и другие страны).

Тринадцатая версия рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции была подготовлена ведущими российскими экспертами, учитывавшими новейшие научные данные о препаратах и схемах лечения COVID-19. Разработанный документ направлен в регионы страны для применения в клинической практике.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 10:00

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной

Что двигало старой звездой
Шоу-бизнес

"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру

Потрясающая фигура
Шоу-бизнес

"Страшная невозможно": 62-летняя Гузеева после ковида стала безобразной

Болезнь ударила по красоте
Шоу-бизнес

"Имею право": Шаляпин оттяпал элитную недвижимость у родителей мертвой жены

Певец обогатился

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

Путин пообещал россиянам лекарство от коронавируса: В ближайшее время
За сутки в России ковид выявили у 40 402 человек
В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Ступино на школьника упали ворота
В Химках уголовник зарезал приятеля прямо под камерой
Под Екатеринбургом летучая мышь залетела в квартиру семейной пары
В Уссурийске женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+