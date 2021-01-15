Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Специалисты оперативного штаба Московской области по коронавирусу назвали округа Подмосковья с самым большим суточным приростом заражённых COVID-19. За прошедшие сутки инфекцию подхватил, в общей сложности, – 1361 житель региона.
Лидером антирейтинга вновь оказался Красногорск, где заразились 114 человек. На втором месте находятся Люберцы с 95 заболевших, а замыкает тройку лидеров Сергиев Посад, у 89 жителей которого также обнаружили ковид. В топ-5 также попали Королёв и Одинцово с 87 и 79 случаями заражения соответственно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня",
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