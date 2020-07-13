Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июля 2020 года

Коронавирусом в России заразились более 727 тысяч человек, за последние сутки выявлено 6 615 инфицированных. За время эпидемии вылечились свыше 500 тысяч пациентов, 11 335 умерли.
В московском Сеченовском медуниверситете успешно завершили испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, они чувствуют себя хорошо. Дальнейшую судьбу препарата определит разработчик – центр вирусологии имени Гамалеи.
Серьезная загруженность столичных дорог в середине лета объясняется тем, что многие горожане после отмены карантина предпочли личный транспорт общественному, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, некоторые жители столицы не уехали на отдых, добавил градоначальник.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,7 миллиона человек. Скончались 565 тысяч. В Соединенных Штатах выявлено 3,2 миллиона инфицированных, на втором месте Бразилия – 1,8 миллиона, на третьем Индия – более 849 тысяч.
Занимавшаяся изучением коронавируса китайский вирусолог Ли-Мэн Янь бежала в США. Она намерена сообщить миру правду о действиях властей КНР в начале эпидемии. По ее словам, Пекин скрывал информацию о вирусе.
Коронавирус в Москве
Заболели – 229 357
Умерли – 4 143
Выздоровели – 164 560
Коронавирус в России
Заболели – 727 162
Умерли – 11 335
Выздоровели – 501 061
Коронавирус в мире
Заболели – 12 702 990
Умерли – 565 980
Выздоровели – 6 670 833
Статистика коронавируса в России и мире на 13 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|229 357
|4 143
|164 560
|Россия
|727 162
|11 335
|501 061
|США
|3 201 534
|123 670
|1 054 059
|Весь мир
|12 702 990
|565 980
|6 670 833
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