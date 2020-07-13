Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июля 2020 года

В Сеченовском медицинском университете в Москве завершились испытания вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".



Коронавирусом в России заразились более 727 тысяч человек, за последние сутки выявлено 6 615 инфицированных. За время эпидемии вылечились свыше 500 тысяч пациентов, 11 335 умерли.



В московском Сеченовском медуниверситете успешно завершили испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, они чувствуют себя хорошо. Дальнейшую судьбу препарата определит разработчик – центр вирусологии имени Гамалеи.

Серьезная загруженность столичных дорог в середине лета объясняется тем, что многие горожане после отмены карантина предпочли личный транспорт общественному, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, некоторые жители столицы не уехали на отдых, добавил градоначальник.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,7 миллиона человек. Скончались 565 тысяч. В Соединенных Штатах выявлено 3,2 миллиона инфицированных, на втором месте Бразилия – 1,8 миллиона, на третьем Индия – более 849 тысяч.

Занимавшаяся изучением коронавируса китайский вирусолог Ли-Мэн Янь бежала в США. Она намерена сообщить миру правду о действиях властей КНР в начале эпидемии. По ее словам, Пекин скрывал информацию о вирусе.

Коронавирус в Москве

Заболели – 229 357

Умерли – 4 143

Выздоровели – 164 560

Коронавирус в России

Заболели – 727 162

Умерли – 11 335

Выздоровели – 501 061

Коронавирус в мире

Заболели – 12 702 990

Умерли – 565 980

Выздоровели – 6 670 833

Статистика коронавируса в России и мире на 13 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 229 357 4 143 164 560 Россия 727 162 11 335 501 061 США 3 201 534 123 670 1 054 059 Весь мир 12 702 990

565 980

6 670 833



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