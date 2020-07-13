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Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 июля 2020 года

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Сеченовском медицинском университете в Москве завершились испытания вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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Коронавирусом в России заразились более 727 тысяч человек, за последние сутки выявлено 6 615 инфицированных. За время эпидемии вылечились свыше 500 тысяч пациентов, 11 335 умерли.

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В московском Сеченовском медуниверситете успешно завершили испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, они чувствуют себя хорошо. Дальнейшую судьбу препарата определит разработчик – центр вирусологии имени Гамалеи.

Серьезная загруженность столичных дорог в середине лета объясняется тем, что многие горожане после отмены карантина предпочли личный транспорт общественному, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, некоторые жители столицы не уехали на отдых, добавил градоначальник.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,7 миллиона человек. Скончались 565 тысяч. В Соединенных Штатах выявлено 3,2 миллиона инфицированных, на втором месте Бразилия – 1,8 миллиона, на третьем Индия – более 849 тысяч.

Занимавшаяся изучением коронавируса китайский вирусолог Ли-Мэн Янь бежала в США. Она намерена сообщить миру правду о действиях властей КНР в начале эпидемии. По ее словам, Пекин скрывал информацию о вирусе.

Коронавирус в Москве

Заболели – 229 357

Умерли – 4 143

Выздоровели – 164 560

Коронавирус в России

Заболели – 727 162

Умерли – 11 335

Выздоровели – 501 061

Коронавирус в мире

Заболели – 12 702 990

Умерли – 565 980

Выздоровели – 6 670 833

Статистика коронавируса в России и мире на 13 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва229 3574 143164 560
Россия727 16211 335501 061
США3 201 534123 6701 054 059
Весь мир12 702 990
565 980
6 670 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 13 июля 2020, 06:00

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