Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 июля 2020 года

Пиковая фаза негативного влияния на российские финансовые рынки из-за коронавируса осталась позади. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в России за истекшие сутки выявлен у 6 611 человек. За время эпидемии заразились более 720 тысяч, выздоровели свыше 497 тысяч пациентов, умерли 11 205.



Пик негативного влияния коронавирусного кризиса на российские финансовые рынки осталась позади, ситуация возвращается в норму, заявили в Аналитической кредитном рейтинговом агентстве. Индекс стресса 10 июля составил 0,7 пункта. 2,5 – граница перехода в состояние кризиса.

В России разрабатывается детская вакцина от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В свою очередь центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершил доклинические испытания лекарства.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружили у 12,4 миллиона человек. Скончались свыше 560 тысяч. В США зафиксировано 3,1 миллиона случаев, в Бразилии – 1,8 миллиона, в Индии – 820 тысяч.

Коронавирус в Москве

Заболели – 228 678

Умерли – 4 116

Выздоровели – 164 095

Коронавирус в России

Заболели – 720 547

Умерли – 11 205

Выздоровели – 497 446

Коронавирус в мире

Заболели – 12 410 990

Умерли – 560 980

Выздоровели – 6 520 833

Статистика коронавируса в России и мире на 12 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 228 678 4 116 164 095 Россия 720 547 11 205 497 446 США 3 101 534 123 670 1 034 059 Весь мир 12 410 990

560 980

6 520 833



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