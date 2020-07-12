Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 июля 2020 года

Коронавирус в России за истекшие сутки выявлен у 6 611 человек. За время эпидемии заразились более 720 тысяч, выздоровели свыше 497 тысяч пациентов, умерли 11 205.
Пик негативного влияния коронавирусного кризиса на российские финансовые рынки осталась позади, ситуация возвращается в норму, заявили в Аналитической кредитном рейтинговом агентстве. Индекс стресса 10 июля составил 0,7 пункта. 2,5 – граница перехода в состояние кризиса.
В России разрабатывается детская вакцина от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В свою очередь центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершил доклинические испытания лекарства.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружили у 12,4 миллиона человек. Скончались свыше 560 тысяч. В США зафиксировано 3,1 миллиона случаев, в Бразилии – 1,8 миллиона, в Индии – 820 тысяч.
Коронавирус в Москве
Заболели – 228 678
Умерли – 4 116
Выздоровели – 164 095
Коронавирус в России
Заболели – 720 547
Умерли – 11 205
Выздоровели – 497 446
Коронавирус в мире
Заболели – 12 410 990
Умерли – 560 980
Выздоровели – 6 520 833
Статистика коронавируса в России и мире на 12 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|228 678
|4 116
|164 095
|Россия
|720 547
|11 205
|497 446
|США
|3 101 534
|123 670
|1 034 059
|Весь мир
|12 410 990
|560 980
|6 520 833
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