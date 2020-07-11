Какой фактор увеличивает риск смерти от коронавируса

Вероятность смерти от коронавируса возрастает в несколько раз, если у человека высокий уровень сахара в крови. При этом, заразившийся не обязательно должен страдать от ожирения или диабета.
Так, при семи миллимоль сахара на литр крови пациенты умирали от осложнений, вызванных коронавирусом, в 2,3 раза чаще, чем другие. Если уровень глюкозы средний, то риск смерти увеличивается на 72%. Летальные исходы фиксировались в четыре раза чаще при высоком сахаре.
Стоит отметить, что ученые пока не поняли, каким образом уровень глюкозы в крови влияет на состояние пациента, заразившегося коронавирусом. Предположительно, из-за такого набора недугов формируются тромбы.
Теперь медики будут проводить тест на уровень сахара всем заболевшим COVID-19 пациентам.
Согласно последним данным, в мире заразились коронавирусом свыше 12,6 миллионов человек, из них выздоровели – 7,3 миллиона. Скончались от COVID-19 более 563 тысяч жителей планеты. Первое место по количеству зафиксированных случаев заражения занимает США – 3,2 миллионов граждан.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Индийцы
меня с детства не замечают
Девушка весит 89 кг
важно ли женщине быть умной?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы