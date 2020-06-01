Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить в группу риска по коронавирусу COVID-19 россиян с вредными привычками. Специалист заявил, что слухи о пользе курения и употребления спиртного в борьбе с инфекцией являются заблуждением.
По словам Демина, курение ослабляет легкие, которые вирус поражает в первую очередь, а алкоголь подрывает иммунитет и нарушает работу печени. В целом, пагубные пристрастия лишь повышают шанс заболеть тяжелой формой COVID-19.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Хочу знать ваше мнение
Муж дает 300 рублей в день
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Три мужика
Мать алкоголичка
Кто должен платить?