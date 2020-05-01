Министр строительства России Якушев заразился коронавирусом

У министра строительства России Владимира Якушева нашли коронавирус. Чиновник попал в больницу.
С такой же диагноз у его заместителя. Исполнять обязанности главы ведомства до полного выздоровления министра будет Никита Стасишин.
"Диагноз подтвержден результатом компьютерной томографии", – отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, массовое тестирование на COVID-19 членов правительства России началось после известия о заражении премьер-министра Михаила Мишустина. Новости об этом появились вечером 30 апреля. Как писали "Дни.ру", он попал в больницу.
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