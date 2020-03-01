Объявлено о неожиданной пользе вспышки коронавируса

В NASA сообщили, что вспышка коронавируса повлекла за собой сокращение выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик. Уточняется, что это произошло из-за остановки предприятий в Китае.
"Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора", – отметили эксперты из NASA. Кроме того, обстановка стала улучшаться и в других районах Китая. Так, в центральных и восточных районах выбросов в атмосферу стало на 10-30% меньше, чем в аналогичные периоды прошлых годов.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин указал на факторы, которые говорят об искусственном происхождении возникшего в Китае коронавируса COVID-19. Заказчик этой "спецоперации", которая охватила весь мир, станет известен в ближайшее время, уверен он.
Одна из самых пугающих черт нового коронавируса – структура, которая позволяет ему не только передаваться от животных людям, но и не видеть различий между теплокровными и хладнокровными. Подобная комбинация вряд ли могла возникнуть в природных условиях спонтанно, считают некоторые специалисты.
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