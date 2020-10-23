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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 октября 2020 года

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России составляет порядка 15 тысяч человек. Однако Владимир Путин заявил, что пока правительство не рассматривает возможность введения в стране режима нерабочих дней, как весной.
прочитано 56 раз

Однако вирусолог считает, что в нашей стране необходимо ввести карантин, так как китайская инфекция распространяется с невероятной скоростью. Доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил, что необходимо ужесточить меры боры с коронавирусом.

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В Министерстве здравоохранения считают, что ситуация с COVID-19 может стабилизироваться через две недели. Впрочем, если граждане продолжат игнорировать меры предосторожности, в больницах может не хватить коек для тяжело больных.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 381 430
  • Умерли – 6 187
  • Выздоровели – 282 492

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 463 306
  • Умерли – 25 242
  • Выздоровели – 1 107 988

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  • Заболели – 41 227 176
  • Умерли – 1 131 308
  • Выздоровели – 28 119 471

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Автор: 23 октября 2020, 06:01

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