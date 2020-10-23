Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 октября 2020 года

Однако вирусолог считает, что в нашей стране необходимо ввести карантин, так как китайская инфекция распространяется с невероятной скоростью. Доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил, что необходимо ужесточить меры боры с коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения считают, что ситуация с COVID-19 может стабилизироваться через две недели. Впрочем, если граждане продолжат игнорировать меры предосторожности, в больницах может не хватить коек для тяжело больных.
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